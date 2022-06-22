日本忍者的存在一直非常神秘，令人充滿幻想。動漫《火影忍者》的人氣亦遍佈全球，不粉絲都會羡慕鳴人的影分身之術和角色們飛檐走壁的能力，學習那些複雜的手印。最近有日本研究者發現了一本傳説中的忍術書，難道現代人可以學習忍術的時代來到了嗎？



日本滋賀県甲賀市有忍者之鄉的稱號，當地甚至有忍術村讓旅客體驗忍者的生活。日前在這個忍者之鄉，一本記載了48種不同忍術的秘籍被發現。即使這本名叫《間林清陽》的江戶時代忍術書的存在早有傳言，但實際找到還是第一次。

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《間林清陽》記載的48種忍術中，有用竹子製作撒菱的方法、夜間用刀時的注意事項等。亦寫到當需要複數忍者一起潛入時，爲了不要與同伴分散應手牽手一起進入。但比起這些忍術，當中最受到注目的是讓狗不會吠的忍術。當侵入民居的時候，該做甚麽才能令狗狗不會吠呢？

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答案就是要在手心寫上一個「鬼」字，然後給狗狗看！到底是用了甚麽原理我們無從得知，但有日本電視台就派記者實測，穿上忍者裝，並在手心寫上「鬼」在街頭找狗狗做實驗。首先的實驗對象是一隻散步中的玩具貴婦狗，當看到「鬼」字時牠並沒有吠。但當記者找到一隻正在吠的柴犬做實測時，雖然牠面露疑惑但並沒有停下吠聲；似乎這個停止狗吠的忍術並不是每次都有效呢！

其實這次找到的《間林清陽》只是中部，如果找到剩餘的上下兩本秘籍，相信就能更多了解忍者的生態。如果有機會大家最想學到怎麽樣的忍術呢？

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