【防彈少年團/BTS/休團】出道9年的BTS最近不停有團體活動,但近日竟在出道紀念直播中宣布休團,雖然眾人強調不是解散,仍令很多Fans都大呼不捨得。其實很多出道已久的韓星,為了找尋自己的目標,都會在分開一段時間後才一同活動。



BTS前往白宮與美國總統拜登會面

BTS出道9周年,近日才剛前往白宮與美國總統拜登會面,又推出了新歌《Yet To Come (The Most Beautiful Moment)》,竟在直播中宣布暫時中斷團體活動,未來7位成員將集中Solo。消息一出其所屬公司HYBE娛樂股價大挫26%,市值一夜蒸發逾20,000億韓圜(港幣超過121億元)。

BTS直播宣布暫時中斷團體活動 / YouTube截圖

BTS透露他們早在2020年初發行《MAP OF THE SOUL:7》後,就有想暫時分開活動的念頭,不過因新冠肺炎疫情爆發而擱置,他們兩年間亦發行了3首英文單曲。隊中製作人RM及Suga都指自己開始失去靈感,更曾寫不出歌詞,最後大家討論過後一致決定暫停組合活動。

BTS隊長RM

落淚的隊長RM表示:「我也想成為BTS的RM,即使現在未必能像以前那樣表演,也希望大家能理解,休團是為了未來走更遠的路。」Suga也補充:「不是要解散,而是暫時分開生活一段時間。」其實有很多團體都在分開一陣子後再同台表演,為Fans送上「回憶殺」,最長更有人分開了16年!

👇點撃圖片看世紀重組韓星👇

【1】防彈少年團(BTS)

出道9周年直播宣佈休團,其實成員2020年已有此念頭,但因疫情而擱置,直至隊中製作人RM及Suga都開始失去靈感,更曾寫不出歌詞,眾人討論後決定單飛不解散,更強調一定會再聚。

【2】神話

韓國最長壽男團,1996年出道至今未曾有成員變動。近年以個人活動為主,上一次合體已是2018年。2022年因成員Andy結婚而在現場表演,相隔4年再次公開聚頭。

【3】少女時代

2017年成員Tiffany、秀英及徐玄不續約後,少女時代便暫停團體活動,期間只以分隊形式出過一首歌。2022年8月齊人推出新歌,慶祝出道15周年。

【4】2PM

多次與JYP娛樂續約,即使2018年澤演個人約改簽其他公司,但團體約仍在舊東家,退社不退團。2021年6位成員推出專輯《MUST》,相隔5年重組。

2PM

【5】Brown Eyed Girls

韓國最長壽女團,2006年出道至今未曾有成員變動。近年同樣以個人活動為主,2019年推出翻唱專輯,翌年又有新單曲,距離上一次回歸都有4年時間。

【6】GOT7

2021年《金唱片大賞》告別舞台後宣佈全員不續約,單飛不解散。感情要好的7名成員在單飛第二個月已推出歌曲《ENCORE》,2022年JYP娛樂更和平轉讓商標權,隨後眾人改簽韓國華納音樂並以新歌《NANANA》回歸。

【7】水晶男孩

元祖男團之一,可惜出道僅3年便在2000年解散,直至2016年6人於《無限挑戰》六六歌特輯再同台,觸發粉絲要求重組。除了已轉行開公司的高志鎔,其餘5位成員與YG娛樂簽約重啟活動。

