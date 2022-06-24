【珍寶海鮮舫/沉沒/陰謀論】香港地標之一珍寶海鮮舫，啟航離港後傳出沉沒消息，香港仔飲食集發聲明更表示，打撈工程非常困難，對意外感到難過不捨。不過事隔幾日，海事處指收到書面報告，珍寶海鮮舫現時仍在西沙群島一帶水域海面，未有沉沒。消息令網民大感驚訝，有感被船公司戲弄，更開始推測背後的暗黑原因。



根據香港仔飲食集團早前的聲明，6月18日珍寶海鮮舫行駛至南海西沙群島附近水域，遇上風浪，船身入水開始傾側。負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終全面入水翻轉。不少網民都指珍寶海鮮舫「死於非命」，指其設計根本不可能遠航，更有人找出1999年，當時珍寶集團旗下珍寶皇宮「遠征」菲律賓的照片，直指當時的方法才更合理，質疑今次珍寶海鮮舫沉沒，是一場「謀殺」。

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事件引起廣泛關注，不少網民都認為，珍寶海鮮舫的處理方法根本是「當垃圾咁掉落海」。直到昨日（23日），海事處收到船東經其代理人提交的書面報告，指珍寶海鮮舫在南中國海西沙群島水域，因惡劣天氣傾覆。珍寶及拖船現時仍在西沙群島一帶水域海面。消息再次引起網民不滿，直指早前沉沒的消息是船公司「放風」試水溫，「如果冇人理就真係整沉佢！」更有人估計，可能跟保險公司談不攏。

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有網民翻出1999年，珍寶海鮮舫姊姊船，同為珍寶王國的「海角皇宮」出海照片，直指「23年前已經識咁運，點解今次反而直接拖出海？」當年「海角皇宮」移去菲律賓馬尼拉港時，是利用半潛船運送。至2011年10月，信德集團有限公司將該船轉贈青島市政府，由菲律賓歷時八日運抵青島。經歷2次長途海上轉運，海角皇宮仍然可以營業，網民認為，當年運船技術已非常先進。👉即睇當時係點出海👈