日本網民票選20代韓國人氣女演員TOP 8！IU僅排第3輸畀呢兩位女神

韓國不論是IDOL、演員都有亮眼的外型、驚人的實力，甚至還會斜槓不同領域，挑戰新的事物，而讓粉絲們眼前為之一亮。近期日網《Rankingoo》進行了投票，並以「20代的韓國人氣女演員」為題進行，其中韓韶禧榮獲第十名，BLACKPINK Jisoo則排名第九，好奇接下來排名的朋友，就趕緊跟小編看下去吧！



【圖輯】點圖即睇日本網民票選2022年韓國20代人氣女演員TOP8👇👇👇

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TOP 8：金世正

IDOL出身的她，各方面都表現得相當出色，甚至被粉絲稱為是「God世正」，開朗、活潑的個性更是受到許多前輩的喜愛。近幾年逐漸朝演員方向發展的她，也成功以《驅魔麵館》打開知名度，前陣子熱播的《社內相親》更是使她的人氣再次飆漲。自然不做作的演技備受好評，更是備受看好的新生代演員之一，日前她也確定將出演由人氣日劇改編的戲劇《今日的網漫》，也讓人相當期待她未來的表現！

TOP 7：金多美

自出道就拿下拿下大鐘獎、青龍電影獎等多項女新人獎肯定的金多美，更被韓媒譽為是「怪物新人」。近幾年人氣飆升極快的她，所出演的戲劇如電影《魔女首部曲：毀壞》、電視劇《梨泰院Class》都受到許多人的喜愛。去年更與崔宇植出演《那年，我們的夏天》，兩人間超強的電流、細膩的演技備受觀眾喜愛，這部戲劇也成為許多人心中的「人生韓劇」之一！

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TOP 6：金所泫

擁有甜美笑容、高貴氣質的金所泫，童星出身的她自小就演技精湛，漂亮的外貌更是「美女演員們御用的童星」人選之一。逐漸長大的她也漸漸朝主演邁進，擁有許多代表作品如《Who Are You－學校2015》、《喜歡的話請響鈴》、《月升之江》等，演技也都得到了不錯的評價。不管怎樣的角色都能輕鬆駕馭的她，不管在國內、外都獲得了極高的人氣，未來的成績指日可待！

TOP 5：孔升妍

曾是SM公司練習生的孔升妍，精緻的外貌不僅曾在「SM青少年最佳選拔大會」中獲得外貌部門第一名，甚至還是f(x)與Red Velvet的預備役成員！雖很可惜最終與出道擦肩而過，但也成功找到自己的一片天，並透過戲劇《六龍飛天》打開知名度。後續出演的《你也是人類嗎》、《花黨：朝鮮婚姻介紹所》也都獲得不錯的評價。在2021年出演的《不可殺：永生之靈》雖是配角但表現卻十分亮眼，今年孔升妍也將在新劇《消防局旁的警察局》中與金來沅合作，讓人相當期待她的表現！

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TOP 4：南志鉉

從7歲出道至今出演超過30部作品的南志鉉，演技無庸置疑相當出色，深受觀眾們的喜愛。代表作也相當豐富如《家人之間為何這樣》、《購物王路易》、《奇怪的搭檔》、《百日的郎君》等，都受到不錯的評價。2021年出演的《來魔女食堂吧》合作宋智孝、蔡鍾協等人，精湛、生動的演技十分吸引人。今年也將與金高銀、魏嘏雋合作主演《小婦人》，有望再次將人氣推向高峰！

TOP 3：IU李知恩

歌影視三棲的IU不僅是大眾認可的「音源女王」，在戲劇方面也相當出色，代表作品也相當豐富多元如《月之戀人－步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等。近幾年也努力朝大螢幕發展的她，不僅合作朴敘俊主演《Dream》，近期她與姜棟元、裴斗娜等人主演的《孩子轉運站》正在上映，更受邀到法國參加康城影展，亮麗的外貌更是一出場就成為全場的焦點！

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TOP 2：陳世娫

剛開始以拍攝廣告活動的陳世娫，其實曾做過三個月左右的偶像練習生，直到2010年演出了《沒關係，爸爸的女兒》才正式以演員的身分出道，且17歲就在《我的女兒是花兒》當中獨挑大樑演出女主角，並獲得SBS演技大賞女新人獎項肯定。而甜美、可愛的外型，加上穿古裝突出的氣質，更被網友形容是「穿古裝最美」的韓國女演員，深獲大眾喜愛！

TOP 1：金裕貞

從4歲就為童星出道的金裕貞，可愛的外貌從小就相當有觀眾緣，加上精湛突出的演技瞬間就受到了不少人的關注，並透過古裝劇《同伊》、《擁抱太陽的月亮》成功的打開知名度。近幾年出演的作品如《雲畫的月光》、《先熱情地打掃吧》、《紅天機》等都受到了不錯的評價，並展現出了更加成熟的演技，讓觀眾們眼前為之一亮，不論演技、顏值都在線，也成功擄獲了觀眾們的心！

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