【政府工/公務員/教育局】早前候任行政長官李家超表示要「完善」教師的專業培訓，而教育局近日亦公開招聘請助理項目管理主任，而其中一個職責就是協助管理教師網上培訓課程。此職位月薪高達28K，而且持任何香港學位都可申請，即看詳細入職要求及截止日期。



這個職位是由教育局的教育基建分部聘請，雖然非公務員職位，不過只需兩年工作經驗就有28K月薪，也相當吸引，若有聯絡、項目管理和活動策劃經驗者優先。

👇 👇 👇即睇詳細入職要求及截止日期👇 👇 👇

+ 2

👉日本曝120人亂交派對震驚全國 前AV女優自爆5萬円受邀震怒揭發

👉純情女閃嫁暖男筍盤醫生 婚後10個月一個細節驚揭丈夫是個Girl！

同場加映：超筍公務員政府工｜房屋署請事務主任 無需學位經驗月薪22K-55K

候任行政長官李家超早前接受訪問時表示上任後將會先處理房屋問題。最近房屋署亦聘請房屋事務主任，協助執行與房屋委員會業務或活動相關的工作。申請人無需擁有大學學位和工作經驗，月薪由$22,725起至頂薪逹$55,995，即睇👉👉👉政府工房屋署請事務主任入職要求和截止日期！