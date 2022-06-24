【政府工/公務員/房屋署】候任行政長官李家超早前接受訪問時表示上任後將會先處理房屋問題。最近房屋署亦聘請房屋事務主任，協助執行與房屋委員會業務或活動相關的工作。申請人無需擁有大學學位和工作經驗，月薪由$22,725起至頂薪逹$55,995，即睇入職要求和截止日期！



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房屋事務主任屬於公務員職位，申請人會按公務員試用條款受聘3年，其後或可獲考慮按長期聘用條款聘用，月薪可高達55k。主要職責包括協助執行公共租住屋邨、出售單位屋邨、工廠大廈、非住宅物業和停車場的物業／租約管理和維修保養工作，以及會見公屋申請人和出售單位買家，並審查有關申請等等。

👇👇👇即睇房屋事務主任要求及待遇👇👇👇

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房屋事務主任職位截止申請日期是2022年7月8日晚上11時59分，有興趣的大家記住要盡快申請啦！

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