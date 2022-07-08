英國移民升學｜通脹連牛油都貴?過來人:10件物品不在港買定必後悔

受通貨膨脹影響，各地物價高騰。日前有網民在Facebook上載圖片講到買牛油竟然索價大約港幣90元，若領當地最低工資，需工作一個小時才買得到。貼文廣傳引起網民關注，驚訝英國物價高企。但亦有心水清網民指出圖片中的牛油是1kg裝，計算出其實香港牛油價錢比當地更貴。英國是港人首選的留學地點之一，但外地不論氣候還是生活習慣都不太一樣，到底去留學/移居時有甚麽東西是應預先在香港購買帶過去的呢？



英國的1kg裝牛油叫價大約港幣90元（Facebook：Polly Whiter）

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最近兩年多本港持續錄得人口淨流出，單是2022年首季便錄得14萬人，相信是受移民潮和海外升學影響。英國普遍氣溫比香港低，亦經常下雨，所以很多港人準備到當地留學時都會預先購買較厚的衣服或乾濕褸。但其實除了衣服和重要文件之外，還有不少到英國升學時的必帶物品。小編就為大家集合了英國留學過來人的分享，以下這10樣東西是你的行李清單中必須有的！

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