行政長官李家超今日（6日）出席上任後首次立法會答問會，就香港多方面議題跟議員們交流。有「政壇黎明」之稱的他在會上再次爆發金句，引起網民熱議。



特首李家超在上任前後均金句連連，繼昨日（５日）率領三名司長及全體行政會議非官守議員會見傳媒時，已爆出「自己唔係口號式行政長官」，今日出席答問大會時再連環爆金句，會議期間選委界立法會議員陳紹雄問到香港如何應對外國勢力抹黑，李家超即表示特區政府要做好解說工作，「世界上面，我哋雖然係君子，但有好多小人」，更指不能單靠「有麝自然香」，亦要「畫公仔畫出腸」。

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談及防疫政策及通關問題時，李家超表示同意醫務衞生局局長盧寵茂所講，認同要用有效方法篩選無確診人士，令入境人士盡快回復正常生活：「應圍住有病的樹，不應圍住無病的樹」。

對於特首再連環爆金句，網民反應兩極，有人表示「咁多口號嘅」、「講嘢有啲中二病」、「一日諗一個口號」，也有人認為「超哥講嘢真係有深度」，而且李家超剛上任，希望用特別「sound bite」加強說話效果也無可厚非，最緊要都是那一句：「做到嘢」。其實李家超上任前後都有不少金句引起網民熱話，大家最有印象係邊句？

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同場加映：歐陽震華拒再叫Bobby 15個高官英文名秒變路人 李家超叫阿John

早前歐陽震華接受《聲生不息》分享回歸25周年感受時表示，想去掉波比（Bobby）這個名字，「要一個中文名字就夠」，該言論惹起不少網民熱議。其實不少港人自小都會改個英文名，現屆和來屆的特區政府官員中，不少英文名普通得更秒變「路人」，《開罐》找了有15個街坊級英文名的政界名人，其實都是名一個，Bobby也無需太執著。👉👉👉即睇15個街坊級英文名的政界名人