公開試成績好入到名牌大學，固然人人開心，更不會放過這個大好機會。不過有學生竟3次放棄北京大學的Offer，更另找學校重讀高三兼Retake，原來醉翁之意不在酒，背後另有比名校畢業賺錢更快的方法...



高中生靠考3次高考獲得大學獎學金「致富」 / 《女神降臨》劇照，示意圖非本人

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一名內地高中生靠考3次高考獲得大學獎學金「致富」，3年來大賺200萬人民幣（約234萬港幣），事件引來教育局成立工作小組調查。廣東茂名市青鳥實驗學校的畢業生全炫宇成為2022年高考狀元，同時是茂名市第一，以694分（滿分750分）考上北京大學。

全炫宇2020年已第一次高中畢業 / 網上圖片

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青鳥實驗學校更拉橫額貼大字報，宣揚學校出了個全市第一的高考狀元，不過全炫宇隨即被揭在2020年已高中畢業。當年他同樣以高分考入北京大學，但取得獎學金後便拒絕了Offer，反而轉到另一所學校重讀高中3年級，第二年重施故技再取得獎學金，如是者到今年才被揭發。

事主轉到另一所學校重讀高中3年級，重施故技再取得獎學金 / 《女神降臨》劇照，示意圖非本人

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事件引來教育局成立小組調查，不過網民反而一面倒支持，認為全炫宇的行為沒有問題：「沒犯法沒違規，有這功夫不如去查查大規模的那種高考移民」、「有頭腦憑實力賺錢，這3年比絕大多數北大畢業的人賺得都多」、「明明是學校為了錄取率，才用獎學金吸引人，根本是惡性競爭」。其實這事擺明是欺詐，大家千祈唔好學呀！

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每個社會新鮮人初踏職場，無論是工作還是待人處事方面都是一張白紙，要成長除了靠跌跌撞撞的人生經驗外，有時候一些老前輩的提點也是必不可少的。有網民在討論區上憶述自己返第一份工的時候，一位老鬼曾對他說「叻人通常都好快走，唔好以為留得耐就代表勁。」，他感嘆當自己能夠參透這句說話的時候，已成被社會毒打至遍體鱗傷的局中人……

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