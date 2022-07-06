到了最後一個學年，有不少大學生都會做實習賺取工作經驗。日前就有一位實習生分享自己在實習時因爲提早完成工作「撳手機」休息被公司解僱。他到網上討論區訴苦後，更被該公司要求刪除貼文、道歉，甚至可能會作出法律行動……



（《IT狗》劇照）

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網名「廢事改名」的網友上月中在連登討論區上發佈一篇以「返intern 半個月比人炒左」爲題的貼文，向一衆網友訴苦。他表示自己在實習中被分派整一個app，雖然deadline是7月中，但他只用了半個月就做完。於是他便休息「撳手機」，誰知該公司因此就將他解僱，對他説「你返工就算做晒公司比你嘅, 你都唔可以做自己私人嘢, 呢到係公司嚟」。

（《大叔的愛》劇照）

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覺得待遇不公的他將自己的經歷分享到討論區，更公開該公司名稱，引來大量網民熱烈討論。當中他講到入職前的工作描述不但與實質工作不同，人工也只有「丁水咁多」，本來想「是是但但」做完就可以畢業，卻惹出這種麻煩。有網民回應同情樓主，指上一代的管理手法過時，認爲要日做夜做、OT才行。但亦有網民擔心樓主這樣公開公司的名稱會被對方追究，告他影響公司聲譽。

昨天（7月5日）樓主再次發文，表示該公司找大學作中間人聯絡他，要求他就事件道歉，並刪除貼文。大學甚至表示對方可能會對他作出法律行動，令樓主覺得他們用大學施壓做法太過份。有不少網民表示公司這樣做根本就是自製了公關災難，批評他們的處理手法不當，有利用實習生作「廉價奴工」之嫌。亦有網民另外開PO邀請公司回應，希望了解雙方的論點。

（《IT狗》劇照）

雖然大部份的聲音都是支持樓主，認爲公司不應這樣施壓，有網民亦講到是樓主的態度不適當在先。01記者已致電向該公司了解事件。

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