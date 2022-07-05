姚焯菲（Chantel）最近捲入性感照疑雲，她爸爸更嬲得告上法院，誓要找出誹謗女兒的人，不過聲明指出Chantel是「世界知名藝人及歌手」就惹來網民無情恥笑，不過她並不是唯一擁有這種尷尬稱號的香港名人。



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近日「國民初戀」Chantel鬧出緋聞，曾表示是A0的她竟被爆出疑似與一名圈外男生Marcus拍拖一年，而且兩人頭貼頭的自拍，以及Chantel的性感照亦流出。Marcus疑似暗示被人出賣，Chantel的好朋友亦透露閨密情緒不太穩定，不過Chantel爸爸及TVB就未有承認相中人是她。

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Chantel爸爸更就事件向法院入稟，控告公開相片者涉嫌誹謗女兒，不過聲明一句指她是「香港及中國內地、以至全世界的知名藝人及歌手」就引來網民熱議：「淨係知Chanel 係世界知名」、「大灣區都未出到」、「單嘢越搞越核突，真係瘀到爆」。其實很多名人都擁有聽到想搵窿捐的稱呼或花名，即使你不尷尬，別人也想扮聽不見！

👇點撃圖片看7個尷尬名人稱號👇

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特首選舉唯一候選人李家超，與他共事5年的前保安局長黎棟國表示，他其實有一個隱藏版花名：「頁問」。黎棟國指出，李家超會細閱每份政策文件，如發現有問題便「每一頁都問」，因此又被稱為「頁問」。有時看到有些明星，腦海中第一時間出現的，不是對方的本名，反而是他的花名。到底香港有哪些名人，真名跟花名對調都不覺得突兀？

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