林二汶疑利用亡友盧凱彤約炮　9件事令她跌落神壇　網民:無法原諒

林二汶負面新聞連環爆發，包括發佈《中華頌》新歌令網民不滿、疑似信神棍邪教及利用盧凱彤周圍呃蝦條。即使她作出解釋網民仍不接受，直指她「不作死就不會死」，短短兩年間更由最喜愛女歌手之位跌落神壇，全因以下9件事。



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歌手林二汶近日涉及多宗風波，繼在7.1回歸當日發佈新歌《中華頌》讚美祖國惹來網民熱議，又有人提出她信奉的道教分支「玄武財神殿」是邪教的證據，更被YouTube網台前成員指她周圍呃蝦條，利用亡友盧凱彤去騙取性愛關係！

林二汶逐一就事件回應，然而網民卻不賣帳，指她由全民最愛女歌手淪落到被後生仔負皮，冰封三尺非一日之寒，其實當中發生了9件事才令人如此失望。

👇點撃圖片看林二汶9件事令網民極失望👇

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【1】受年輕一代喜愛時期

林二汶本身與黃耀明、何韻詩關係親近，又曾推出歌曲《最後的信仰》，當中歌詞「明白血肉會崩壞 骨氣沒法被活埋」、「靈魂內有信仰搶不去 這種搶匪也許比你畏懼」等不時被網民用來表達政治立場。

【2】為ViuTV拍節目

過去林二汶亦有上TVB宣傳歌曲，但並未引起網民反感，她亦不時為ViuTV拍節目，包括主持了6年的《晚吹 - 又要威 又要戴頭盔》以及《全民造星3》導師等。

【3】《叱咤》及《Chill Club》奪獎

2020年林二汶贏得《叱咤》「我最喜愛女歌手」及《Chill Club推介榜年度推介 20/21》「年度女歌手金獎」，兩獎都是全民投票形式選出，可見當時網民對她頗有好感。

2020年林二汶贏得《叱咤》「我最喜愛女歌手」

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【4】音樂無分國界及邊界

2021年林二汶出席《萬千星輝賀台慶》演唱，被指食兩家茶禮，結果她以一句「海納百川」回應，指音樂無分國界及邊界，惹怒網民。

【5】重心轉向TVB

2022年有傳林二汶會北上參加《聲生不息》引起極大爭議，雖然她最後未有現身節目，但就為了擔任TVB《聲夢傳奇2》藍隊導師而放棄主持ViuTV《晚吹》。

【6】7.1回歸出歌讚美祖國

2022年是香港回歸25周年，7月1日林二汶特地推出新歌《中華頌》，由她包辦曲詞及監製，她更聲稱自己一直對國樂有濃厚興趣。

林二汶更特別鳴謝其師尊，她所信奉的道教分支「玄武財神殿」被指是神棍和邪教，其老師大時大節更收到學生送的名牌袋及手錶做禮物。她以千字文向師尊道歉，更道：「嘗試國樂卻被如此欺凌，以後誰敢愛國。」

2021年林二汶出席《萬千星輝賀台慶》演唱，被指食兩家茶禮 (影片截圖)

【7】男粉絲長文控訴

2022年7月2日，一名自稱17歲已是林二汶粉絲的男網民，於社交網撰寫7,000字長文控訴偶像。他公開不少與林二汶相處的點滴，例如二人曾私下如朋友般見面、林二汶又送過禮物給他等。

該粉絲直言：「你撫心自問出呢首歌用意係咩，你揀咗咩日子出，你唔係蠢人，我唔信你會唔明。你上TVB之後啲人就話你將來就會返大陸獻媚，而家比人講中晒，我幫唔到你兜喇！做自己音樂堅持咗20年，你中文而家叻過我，應該聽過咩叫千年道行一朝喪。」

【8】疑周圍呃蝦條

YouTube網台前成員Yuki爆料，她稱林二汶為「嗰隻拜財神嘅bad taste人形豬」並指她呃蝦條：「佢10幾年拍檔死咗1個月（之後），日日夜夜send message喺度呃蝦條，呃到去我身邊嗰個。」

Yuki續道：「內容要幾四仔有幾四仔，又要洗底褲，又要食蛋撻，仲自認係好鹹濕，仲係咁中傷我。隻人形豬仲同蝦條講：『個天攞走咗盧凱彤，但係將你送咗畀我』」網民則不滿林二汶利用自殺去世的盧凱彤去騙取性愛關係。

【9】要求停播戲院禮儀歌

百老匯院線開場前亦一直播放林二汶的《電影院禮儀》，歌曲同樣被嫌棄，大量網民湧到戲院社交平台，要求換掉開場曲，否則會選擇罷到百老匯看電影。

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