颱風樺加沙個名大有來頭！首次命名已「超班」？即睇颱風命名秘聞

超強颱風樺加沙來勢洶洶，而且風名也相當特別，究竟點解？其實以往不少颱風名都重覆再用，像泰利這風名已分別在2005，2012，2017使用過，馬鞍也在2004、2011、2016、2022都曾用過的風名。



台灣氣象專家林得恩在其FB專頁表示，超強颱風樺加沙有可能成為今年以來南海及西北太平洋海域的「風王」，而樺加沙（RAGASA），颱風名稱是由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。希望，風如其名。而此名稱為第一次使用，取代2019年在日本關東造成廣泛破壞的「哈吉貝」。

對於香港人來說，過去的天鴿、山竹亦曾為香港帶來不少麻煩，相信大家都記憶猶新。除了香港之外，天鴿和山竹對其他國家都造成不少損失，因此被世界氣象組織颱風委員會除名，組織亦有一套為颱風起名的機制。

暹芭

颱風名字由世界氣象組織颱風委員會，包括中國、日本、香港，等14個委員，由每個國家或地區，各提供10個名字，合共140個循環使用，不同國家都有自己的起名小巧思和偏好。

想不到日本天文台竟然如此浪漫，會用星座來為颱風命名，而香港竟然對疊宇人名情有獨鍾，不止颱風，連熊貓名都疊字...