減肥｜127kg肥妹網戀瘋狂P圖照騙　為見男友地獄式激減68kg變美女

日本節目《仰天ニュース》經常分享一些勵志的減肥故事。最近他們介紹了一位在疫情下成功減磅的肥妹，她爲了見網戀對象，竟然一年内將體重從127kg激減至68kg！



麻鈴升中時體重已經超過70kg（《仰天ニュース》截圖）

今年28歲的麻鈴擁有模特身型，也有漂亮的五官。但原來她在不久之前還是127kg重的肥妹！因爲她出身於大阪，自少家中就經常會做日式炒麵、章魚燒、大阪燒等碳水化合物爆滿的食品。而且麻鈴還喜歡吃蛋黃醬和喝濃縮乳酸飲品，令她的體重在小學6年級便超越60kg，升上中學時70kg，到了中3更升至90kg！

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在中學時期，她每到午餐時間就會到學校附近的士多買大量零食。即使如此她還是覺得不滿足，經常會問同學們投食。不過她是一個有來有往的人，當同學們問她拿零食的時候，她一定不會拒絕；因此獲得「人肉士多」的稱號。麻鈴因爲太貪吃還試過將番薯脆條零食裝作是鉛筆在課堂上偷食，最後被老師發現要見家長……

麻鈴踏入高中後，體重終於突破100kg關口。而且因爲她的高中是通信制學校，她每星期有兩天都在家自習，令她更是放肆飲食。她經常叫多人份pizza外賣，但爲了掩飾是自己一個人吃光，她會在外賣員到達前放好幾對鞋在門前，外賣到了後還會裝作與屋内的朋友説話，假裝是因爲搞派對才會叫那麽多食物。

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明明身高只有161cm，但她的體重最高峰竟然達到127kg。這樣的飲食生活在麻鈴遇到命運之人之後終於帶來改變。話説在疫情下麻鈴開始了玩網上FPS遊戲；遇到一位男子，即使自己玩得不好，對方也一直保護她。麻鈴於是鼓起勇氣私訊這位紳士，結果兩人一拍即合，更經常談視訊電話，發展成爲情侶。但期間麻鈴的相機一直關閉，因爲對方住在關東又在疫情之中，她一路編到不少理由拒絕讓對方看到自己的樣子，避免被發現是肥妹。即使有發過圖片給對方也是經P圖大法製造的V臉美照。

麻鈴當時發給男友的圖片經過多次P圖加工掩飾真面貌（《仰天ニュース》截圖）

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隨著疫情緩和，日本政府準備解除緊急事態宣言，麻鈴終於意識到危險來臨；當防疫規定放寬，那男朋友就一定會約她出來見面！於是她立刻開始了減肥計劃，戒掉碳水化合物只吃水烚的鷄胸肉和椰菜，並上網學跳減肥舞。

最終麻鈴成功在一年半的時間内激減68kg，由127kg的肥妹變成59kg的美女。她表示減肥後與男朋友見面時對方也誇她像照片裏一樣可愛，但自己到現在還沒有告訴對方自己曾經是肥妹。不知道男朋友收看節目時知道這個事實後會有甚麽反應呢？…

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