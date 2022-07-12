公務員政府工｜民政處請行政助理月薪26K　有學位+1年經驗即可

【公務員/政府工/民政事務總署/行政助理】繼上月葵青民政事務處請人，觀塘區亦發佈職位空缺招募行政助理。有香港任何一所大學的學位或同等學歷就可以申請，月薪有26K，即睇有甚麼入職要求及截止日期吧！



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觀塘民政事務處的行政助理屬於非公務員職位，如獲錄用將按非公務員合約條款受聘一年。申請人只需要有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷、符合語文能力要求，並有一年相關有關行政或項目管理的工作經驗即合資格申請。職位月薪高達26K，如在合約期內工作表現和行為持續良好，在合約圓滿結束時更可獲得約滿酬金。

👇👇👇即睇觀塘行政助理要求及待遇👇👇👇

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觀塘民政事務處的行政助理職位截止申請日期是2022年7月25日（一）晚上6時正，有興趣的大家要盡快申請啦！

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