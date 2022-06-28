打工仔最想就係有好同事，而對於老闆最好梗係請到一個幫到手的員工。有網友在討論區上發文表示，自己老婆公司近日以17k月薪請文員，入職要求只係中學畢業，中英文普通就可以。點知申請人唔係CV錯漏百出，就係明言自己唔逼得，否則裸辭，令他感概17k請人竟難過登天！



《IT狗》劇照

網名「無樓無尊嚴」的網民近日在香港討論區上以「想請個正正常常17K文員都咁難！」為題發帖，大嘆老婆公司近期以17k月薪請文員，同類工種中自己出手唔算低，入職要求亦唔高，只需中學畢業，中英文普通即可。點知申請者連最基本的CV都可以填錯，就算嚟見工的人都唔見得揀得落手，令他無奈！

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樓主指收到的CV中似樣啲嘅唔係要求20k以上，就係五十歲以上，或者以前冇份工做多過半年，最離譜的是有人連CV的資料都可以打錯：「有啲申請者CV都可以錯漏百出，address可以寫咗addross，duties可以寫左daties，真係嚇死人」。

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最後篩選出來的8個人，到了interview當日有3個臨時通知唔嚟見、2個放飛機、剩返得3個有到。其中第一位女士著住T-shirt同三角骨褲見工，全程不斷強調自己只想搵一份無壓力的工。樓主便指公司多數唔使加班，但一年中有十次八次要加班半小時至一小時，對方竟然回答「佢十分著重work life Balance，上一份工因為都係類似情況而裸辭」。

《我要準時收工》劇照

之後，第二個男士衣著正常，但「頭髮亂到似約翰遜，問佢嘢九唔搭八」。去到第三位女士，一路傾落正正常常，點知去到問問題時間，對方便問公司有冇必要強制同事打針，樓主便指冇強制，但大部分同事打咗，誰知對方突然標童上身，好忟憎咁話「如果公司要迫佢打針，佢就會立刻裸辭，佢話上一間公司，係強烈勸喻佢打針，佢就即刻裸辭」！各種奇奇怪怪的申請者，令樓主大感無奈，更大嘆17k連請個正常文員都做唔到！

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帖文一出隨即引來一班網民熱烈討論，有人認為根本是樓主眼高手低才會一直請不到人，有人又認為可能樓主只是黑仔，皆因外面以13k請文員都大把人仆住去做！「而家啲人要求多咗，奇怪人又多咗。」、「你老婆公司對中年人咁有偏見，抵佢請唔到做得嘢嘅人。」、「17k，又無寫返幾日，返幾點放幾點，其實好低人工，口講無咩要求，但實際要求多多」、「文員普遍10～12K，出到17K（每個月俾多半萬）請唔到啱嘅人？咪玩啦」。

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