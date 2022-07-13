公務員政府工｜家庭學資處請助理經理　任何學位加3年經驗月薪31K

【公務員/政府工/在職家庭及學生資助事務處】一般大學學科畢業的同學仔，要在三兩年間人工月入過三萬的確不容易。不過近日家庭學資處請助理經理，要求不算高，只需三年經驗就有31K，有興趣的朋友仔不妨一試。



雖然今次是N仔約（非公務員職位），合約期只有一年，但勝在有學位已可申請，當然還要有3年行政工作經驗，而識講流利普通話更有分加！即睇入職要求及截止日期！

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【紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的薪酬待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。其實除了一般的文職工作外，紀律部隊方面亦有大量空缺進行招聘。有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。👉👉👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬