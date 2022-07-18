天文台今日（18日）繼續發出酷熱天氣警告，預料未來一個星期持續「熱爆」，周五至下周一連續四日最高氣溫錄35度，其中下周日（24日）上水更高達38度，打鼓嶺都有37度，沙田和西貢有36度。其實除了香港，內地和歐洲多地近日也氣温飆升，西班牙及葡萄牙已合共錄得過千人死亡，內地網民更在微博發文指，在街市買來的活蝦，回到家驚見變了熟蝦！



內地近期高温持續，根據天文台今日（１８日）發出的天氣報告，上海、南昌最高達36度，福州38度，重慶更達41度！其實上星期浙江省多日出現超過 40 攝氏度高溫，有內地網友更在微博表示，自己從街市買活蝦回家後，打開膠袋卻發現有三隻蝦已被「熱熟」，令不少網民驚訝。

有浙江網民在微博上載圖片，表示自己從超市買來一袋活蝦，他由街市走路回家，怎料返家打開膠袋，驚見有三隻活蝦已被熱熟變紅，照片還附上天氣資訊，顯示目前杭州氣溫達到攝氏41度，最高溫甚至達到攝氏42度。

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杭州市一名網友也表示，自己網購一箱樽裝可樂，到貨時卻發現瓶身已經熱到變形，一整箱可樂外形高矮胖瘦乜都有，他將事件反映給商戶知道，老闆也無奈苦笑。

其實內地六月底已迎來熱浪，其中河南、內蒙古、新疆的一些地區最高氣溫可達40℃以上，有河南女網民發現因為高溫的關係，路上不見螞蟻，她將一隻螞蟻放在地面後竟活不過3秒。

古代人點散熱？

早前就有網民在連登上吐槽古人沒有冷氣，又穿得特別多，到底是怎樣度過夏天的，引來一番熱烈討論。原來古代人除了最原始的撥扇和「心靜自然涼」之外，也有不少巧妙方法幫助消暑。

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夏天除了為大地帶來美腿和雨水，更為大地帶來了汗水！近日天氣炎熱，一出街即大汗淋漓，多汗、有汗臭是令不少人困擾的問題。搭巴士地鐵不時就會聞到一陣陣汗臭，自己流汗流到衣服濕透也會十分尷尬......到底如何才可以趕走汗臭和多汗的問題呢？即睇👉👉👉酷熱天氣｜臭狐汗臭點樣分？醫生教你7招防臭 搽止汗劑都有技巧!