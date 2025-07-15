DSE放榜丨JUPAS改選過來人分享揀科攻略　太進擊隨時跌出Band A

【DSE2025 / 2025DSE / JUPAS / 改選】2025年中學文憑試將在7月16日早上公佈成績，相信考生都要著手準備7月17至19日的JUPAS改選事宜。選擇及排列20個科目看似不難，其實當中都有伏位！



【1】Band A（頭三志願）最重要

只要你排列得適當，其實A1至A3之間必定會中一個，可將A3視作「保險線」選擇較穩陣的學科，確保不會跌出Band A範圍。同時也要顧及能力及興趣，不要一味選擇高分/熱門但沒有興趣的學系。

A1：最想入/最想搏嘅科，分數達LQ或比LQ低1-2分都可以

A2：分數達LQ嘅科

A3：最穩入嘅科，分數達到Median甚至UQ以上，有網民建議可選收生人數較多的學科，較易被錄取，平均分浮動亦較少

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【2】Band B（第4-6志願）次重要

Band B每年取錄人數遠比Band A少，但都要上JUPAS官網睇清楚心儀學科收不收排在Band B的同學，否則便會浪費名額。同樣道理，可以選擇像A3一樣穩入的學科以提高被錄取機會。

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【3】Band C或以下（第7-20志願）

其實未必完全冇機會中，根據過往JUPAS派科經驗，通常Band A不入便會直墮Band C至Band E。2024年超過870人獲派Band C至Band E的學士學位，更有1,500人將政府資助副學位放在Band C以下並獲得Offer，所以也要避免亂放明知不可能入讀或完全無興趣的科。

【4】考生JUPAS失利

《開罐》訪問到早年考生黃先生，他當年獲21分，最後錯失Band A頭三志願Offer。他當時的選擇是城市大學公共政策與政治（JS1108）、 城市大學中文及歷史（JS1103）及浸會大學社會科學（JS2610），最後Offer竟是Band C以下、公開大學（現都會大學）的互聯網科技電腦學學士（JS9717，現代號為JSSU71）。

黃先生自認「衰在太進取」而令頭三志願不入，他最後放棄JUPAS派位，轉為入讀其他自資學士學位課程並已畢業。被問到該Offer有沒有興趣？他坦言：「其實冇（興趣），見佢當年14分都有機會先放入去，點知又派畀我。」可見Band C或以下的選項都不能忽視。

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