今日(20日)DSE放榜，不少成績不似預期的考生都可能擔心入不到大學，近日有網民就在討論區分享人生經驗，指自己當年成績都一樣差，不過依然事業有成，公司一名新下屬更曾是昔日同校學霸，勉勵同學們別因DSE一時失手而沮喪。



近日一名網民「低頭食碌蔗」在香港討論區發文，指前排公司來了一位職位比他低的新同事，返工第一日才驚覺對方竟是他在中學時的同班同學。「佢嗰陣讀書仲要好勁，次次全班第一、二、三名」，後來對方考到入大學，反而樓主因為考衰了DSE只能讀高級文憑，不過也因為這樣所以比對方早踏足社會，靠工作努力升到職，而當年學霸同學只能當他下屬，「要聽我講」。樓主更在帖文中勉勵一眾DSE考生，指就算考得差不到U「咁又點」，「而家我發展仲好過當年嘅中學學霸」。

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雖然DSE成績不算一切，不過樓主大口氣卻引來不少酸民反感，「做實事的人好多都輸俾吹水大炮王」、「只要夠 PK，一定賺到錢」、「但可能佢會升得快過你好多」。

其實「人有失手馬有失蹄」，一個公開試不代表人生全部，若有身邊朋友考DSE真係衰左，最緊要都係識安慰對方。不過安慰人都有技巧，如果失意時還聽到呢12句「安慰」說話，就真的難聽過粗口。

👇👇👇按圖看12句安慰地雷👇👇👇

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