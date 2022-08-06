超級準！鬱金香心理測驗日網爆紅 即刻揀一朵花秒測你的理想愛情
撰文：ETtoday
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很多人在擇偶時會列出一些標準，對於理想中的愛情，有許多條條框框，據說鬱金香就能代表你的生活方式與價值觀，日本網站anan分享的「鬱金香心理測驗」，能解析出你心目中的愛情觀點，一起來看看。
【圖輯】請從圖輯中的四朵鬱金香，選擇出最吸引你的一朵（點圖放大玩日本爆紅心測👇👇👇）
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A粉色：需要共同成長的愛情
合適的人對你而言，是需要共同成長的，你更在乎一段感情中的實際面，而不是浪漫層面，若是眼前的人停滯不前，那麼代表他不是最適合你的。
B紫色：建立甜蜜關係的感情
你所憧憬的愛情，不是建立在金錢之上，對你來說更重要的是兩人之間的親密關係，你能夠感受到甜蜜才是能長久支撐下來的重點。
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C黃色：需要火熱的愛情
你厭倦那種不慍不火的感情，太過於平淡反而不像是戀愛，所以你理想的感情是刺激且具有挑戰性的，讓彼此之間更像是對手。
D紅色：細水長流的愛情才是真的
你不太喜歡華而不實的東西，反而是細水長流才是真的，所以找一個務實的另一半很重要，不僅能夠在生活中創造小甜蜜，而且能夠穩定走下去。
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