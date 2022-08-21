月薪隨時破10萬！女星被要求全裸劈腿才知試鏡AV　1個原因拒下海

台灣女星蘿莉塔（李家佳）最近在節目《11點熱吵店》中談「這些我讓你意想不到的事」主題，曝光曾試鏡上日本AV女優，並想過「要去」。



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蘿莉塔談到此事直說很荒謬：「連我自己都覺得很不可思議」。蘿莉塔透露當時在研究所，且已經有上節目《大學生了沒》，某天友人告知她有部戲的試鏡問她是否有興趣，她很開心能有這個機會，馬上答應，她還詢問是否有要先背劇本或是服裝上的要求，友人就告訴她「你人去就好」，表示因為日本導演想先看演員感覺是否符合角色，然後才進一步要求看劇本試戲。

接著一周後蘿莉塔接到友人通知「你被導演選上了」，並稱導演想單獨與她碰面聊後續內容，蘿莉塔直言她當時就開始夢想去日本演戲，甚至還想到早安少女組、上戶彩等戲劇圈的明星夢，不過友人又說碰面前導演想再多看一些試鏡照，並給她範本，結果她一看範例，「嗯，啊…那不是沒穿衣服嗎？」，而且還有指定動作，像是「正面M字腿」，讓她當下心不安，問友人倒底是什麼樣的角色？友人才告訴她對方是日本的AV導演。

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友人還告訴她一個月（薪水）50萬台幣（約港幣12萬）起跳：「講得超棒，我真的差點有點想說還是要去」，但後來還是心理不過關而放棄。蘿莉塔坦言，讓她驚訝的是，當時現場很多女生身材都很好，每一個都是大奶妹」，讓她很疑惑「導演到底看上我什麼？」讓主持人表示，可能導演也喜歡蘿莉系的。

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