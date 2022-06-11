台灣第一AV女優吳夢夢揭男優行情 3個關鍵時刻做不來就沒收入
撰文：中天快點TV
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台灣成人片導演圤智雨最近發起挑戰，公開甄選素人AV男優，也讓相關產業的話題再度掀起熱議；如今成為這個產業的「大家姐」吳夢夢，最近就拍片分享業界男優的行情價，當中更點出，如果在3個時機點硬不起來，當天就可能會做白工，一毛錢都拿不到。
吳夢夢最近就拍片解答，雖然外傳男優在拍片時必須「一硬到底」，但其實這是不可能的，因為拍片現場會有一堆人盯著看，是人都會軟掉，不過男優在3大時機點必須得硬，分別是換燈位以及換鏡位時、換姿勢時以及導演要你硬你就得硬，甚至導演要求5分鐘得繳械，男優就得照做。
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吳夢夢還分享，有些第一次來拍的男優會自信滿滿，認為自己1小時做2次都沒問題，不過來到現場卻硬都硬不起來，這樣就沒辦法給男優工資；至於工資部分，吳夢夢表示，男優的行情價大概落在6千至1萬台幣，如果沒硬的話就扣全薪、只是沒射的話就是扣一半。
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如果男優真的硬不起來，無法提槍上陣，那工作人員是否可以頂替？吳夢夢表示，這要看他們的意願，通常在面試時都會先問，但通常的回應就是不行，因為有99％的人都會感到緊張。
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