MIRROR演唱會鏡粉開燈牌被嘲低質 10大睇騷乞人憎行為你中幾多？
撰文：明洞Mandu
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【MIRROR演唱會/燈牌/手燈/鏡粉】MIRROR演唱會自開騷以來惹起極大爭議，舞台設計欠安全為人詬病，成員Frankie更在第二場跌落台。鏡粉在場內表現也令人側目，首場和第二場長開本命燈牌被網民斥超低質。其實睇騷都有禮儀，綜合網民意見，《開罐》整合了10個網民最討厭的睇騷行為，大家看看自己是否別人眼中的討厭鬼。
除了舞台設計引起爭議之外，首兩場亦因為有大批鏡粉自備本命燈牌，令不少觀眾紛紛表示官方的演唱會手燈零作用，甚至嚴重影響舞台效果，「乜舞台效果都睇唔到」、「搞到光污染咁」、「支持偶像都要尊重設計師」，部分鏡粉更被狠批非本命唱歌時長開自家偶像的燈牌，「連基本睇演唱會禮儀都唔識」。不過鏡粉們最終接受意見，至第三場時大幅燈海已減少。
其實睇騷都有禮儀，綜合網民意見，《開罐》整合了10個網民最討厭的睇騷行為，大家覺得邊種行為最討厭？
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網民熱數睇騷最憎10種人
【1】影衰本命
其他團員唱緊solo又或唱緊團歌時，未到本命solo已開晒燈牌，影衰晒自己Idol
【2】攝影大師
舉高手拍片，仲遮埋後排觀眾，當正自己係大會Camman
【3】午夜凶鈴
睇騷唔熄電話鈴聲，怒啤佢又當睇你唔到
【4】9叫達人
大家投入聽緊抒情歌，突然大叫「好靚仔」
【5】另類歌手
唔是大合唱時間自己響位大聲唱，當正自己都有份開騷
【6】低頭一族
低頭族病發，演唱會進行中不停loop手機覆msg，尊重下買唔到飛嘅FANS得唔得?
【7】業餘龍友
扮龍友拎支大炮狂影，仲要狂換鏡頭，信唔信我篤你灰？
【8】直播L
演唱會期間開IG直播，咁人哋點解要買飛？
【9】天生購物狂
帶好多架生和一袋二袋頂住晒，坐隔離位惟有自嘆倒霉
【10】吃貨專家
當演唱會是大食會，由入場食到散場。（好彩疫情不准進食）
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