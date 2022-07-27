外賣員拒送上樓被客斥「社會底層」 網民一細節還原真相：你才賤

受疫情影響，不少人失業都轉行或多賺外快幫補生計，加入外賣平台送外賣，遇上好客會給小費增加收入，但有時遇上西客都幾無奈。近日有一名女網友在FB發文公開指罵外賣員，「我有付錢叫你爬樓梯就爬」，惹起網民留言炮轟。



《開心速遞》截圖

該名台灣女網友疑遭外賣車手拒絕送上樓，結果日前在FB向外賣員狂鬧：「所有熊貓Uber的外送師聽好了，我有付錢叫你爬樓梯就爬」，因此不管是買幾杯飲品還是幾罐水，「你有收錢就給我乖乖送」，更指作為外賣員沒有特別技能，是「只要會騎車就能做的工作」， 而且只會朝到晚抱怨，「沒有一技之長的人反而最大聲」， 最後更辱罵外賣員是「社會底層」，「送外送送出優越感」「有付錢，你他Ｘ就乖乖閉嘴送到門口」。

結果該帖文一出即在網上翻起千層浪，不少網民認為樓主態度有問題，職業本來無分貴賤，「不會莫名其妙有優越感除非心態不好」、「不是你客人最大，是我不賣你我最大」、更有網民從女網友的字裡行間懷疑對方住在沒有升降機的住宅中，笑言「住沒電梯的大樓的人嗆別人社會底層」、「沒電梯還叫大樓」等等，指樓主才是真正社會底層。

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其實無論甚麼職業，都應得到大家尊重，別成為別人眼中的西客，日本節目《月曜から夜更かし》就曾請路人分享自己工作上遇到的奇怪客人。受訪的人中有牙科護士、居酒屋老闆、外賣速遞員等，大家都帶著一股怨氣大吐心聲。以下這12個經歷，相信香港的服務業者都一定有試過，一起看看你有沒有共鳴吧！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看另外12個服務業投訴👇🏻👇🏻👇🏻

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