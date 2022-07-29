ACO招聘｜超筍工頂薪32K逾兩千名額　DSE五科有2、國安法合格即可

【政府工/公務員/ACO/助理文書主任】近年政府工成爲不少年輕人的理想工作，而當中入職條件相對低的助理文書主任（ACO）職位日前亦開始兩年一度的公開招聘，將提供最少2,000個名額。申請人只需要在DSE五科取得第2級或同等成績便可以投考，晉升後頂薪甚至可高達57K！



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助理文書主任（ACO）職位每兩年就會舉行一次招聘，分派到政府各局及部門執行辦公室支援、人事、財務及會計等職責。申請人無需大學畢業，DSE五科有2級或以上成績、符合語言要求及文書處理速度，並在《基本法及香港國安法》測試取得合格成績即可。

👇👇👇即睇助理文書主任（ACO）要求及待遇👇👇👇

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公務員工會聯合會總幹事梁籌庭估計，今年競爭將會大跌至10人爭一職位，認為正是入職契機，「入唔到大學、擺低書包，呢個係一個唔錯嘅出路」。應聘後候選人需通過技能測驗和遴選面試。當中技能測驗包括中文及英文文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗（Microsoft Word及Excel 2016）。

第一批聘書將會在今年11月/12月發出，而通過所有招聘程序後，獲取錄的申請人通常會在2023年6月底或之前接獲通知。ACO是穩定工作選擇，任職8年或以上就可獲考慮參加晉升文書主任（CO）的遴選；再具備2年或以上CO年資就可參加升任高級文書主任（SCO）的遴選，屆時頂薪可高達57K。

👇👇👇點圖看2022年ACO招聘計劃時間表及晉升階梯 👇👇👇

*所有詳情以公務員事務局網站資料爲準

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