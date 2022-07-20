日前有傳名店卡地亞向員工發出內部信件，通知員工簽訂新的僱傭合約，但要接受減薪3成否則會被解僱。閲覽合約時不能拍照作記錄，亦只有數日時間可以考慮。面臨這種減薪或「自願離職」的抉擇時，員工又應該如何應對呢？



（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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卡地亞忽然召集前線員工回公司簽署新合約，由「公佣制」改為「私佣制」，初級前線員工的底薪將由2萬多元大減至1.5萬元，變相減薪3成，若不接受就會被視為自願離職。有任職卡地亞的銷售員更向傳媒透露，公司召集前線員工簽署新合約時，不但不讓他們拍照作記錄，而且亦只有數日時間作考慮。這種做法令他感到不公，更形容自己減薪「減到好似譚仔姐姐咁」，又奇怪為何公司會在消費復甦期才推出減薪合約。

當打工仔面對減薪和「自願離職」的抉擇時，又該如何處理呢？《開罐Opener》就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，以經驗之談教你在這個情況下該如何作出抉擇！

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Son姐表示，如果打工仔決定接受減薪，要記住問清楚何時開始計算新人工，亦應注意外面有沒有其他機會，不要封死自己的選擇！

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