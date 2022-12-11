超級準！4種顏色測出你的真實個性及伴侶特質　揀藍色性格極焦慮?

在愛情裡眾人都尋尋覓覓，依靠星座、塔羅、心理測驗等各種方法來求得好伴侶……



要在茫茫人海之中，找到最適合自己的伴侶從來都非易事。愛情電影看得太多，偶像劇追得太勤，好像每個看似瀟灑完美的對象自己都可以，不知道自己理想的對象是怎樣的人嗎？日本YouTube頻道「幸せ＊Style」日前上傳一個心理測驗，只要回答一個簡單問題，就能了解你的隱藏性格和最適合你的伴侶類型囉！（點圖即玩超準心理測驗👇👇👇）

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你最討厭的顏色，是哪種呢？

1. 藍色

2. 紅色

3. 灰色

4. 粉紅色



若你選擇藍色

選擇藍色的你，你的理想伴侶是能夠在精神上為你帶來實質支持的人。無論是在思想或行動方面，處事成熟的對象，對你來說會更適合。由於你是個容易感到不安焦慮的人，而且負面想法較多，因此對你來說，能夠在精神上支持你是非常重要的。

如果對方能夠用心傾聽你的煩惱，並認真給予建議、安撫情緒，你的內心也會隨之更加強大，精神也更穩定。對你而言，最大的困擾就是缺乏勇氣。若你能夠遇上性格相合的伴侶，鼓勵你給你力量，你將無所畏懼。

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若你選擇紅色

討厭紅色的你，個性認真，擅長一步一腳印地向目標邁進，與你個性最合拍的伴侶，就是跟你一樣處事認真的人。有時，你甚至會被性格奔放、行事不按常理等性格完全相反的人吸引，但若想要長久穩定地交往的話，還是認真謹慎的個性較適合你。雖然你會迷惑，但還是要仔細想想，個性契合的重要性。

若你的伴侶與你有相似的話題與共鳴，將會使你無比幸福！

若你選擇灰色

現在的你，似乎沒有特別想達成的目標，有興趣的事物也很少，對於每天一成不變的生活也已感到厭煩，只希望能改變一下自己。最適合你的伴侶是互補型，跟你幾乎沒有共通點，這樣的他會帶你看見另一個世界，給你獨特的體驗。你漸漸地被這樣的人吸引，一起窺探多采多姿又變化萬千的世界，另外，一回過神你已不知不覺地被對方吸引，陷入戀愛了。

原本枯燥乏味的你開始期盼每一天的到來，原來這就是愛！

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若你選擇粉紅色

最不喜歡粉紅色的你，最適合你的伴侶是個會細心對待周圍事物的人，無論對任何人都有一顆溫柔的心，你似乎天生就會被這樣的人所吸引呢。如果你的伴侶只會對你好，但對其他人的態度很惡劣的話，你可是會反感的。此外，由於你知道怎樣才是真正的溫柔，因此你也是個有正義感又體貼的人呢！

而且在身邊的人看來，你們非常和襯，是很登對的伴侶喔！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】