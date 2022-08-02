動漫節2022｜「限性感令」成效不大！Cosplayer依然見肉:有咩問題

第23屆的「香港動漫電玩節」來到今日（2日）已經閉幕，今年流程大致相同，不過大會始前已經公告發出「限性感令」，認為「動漫節」場內會有家長攜同小朋友出席，所以希望一眾女Cosplayer收斂一點，造型裝束都不要過份性感暴露！



（ACG-ZONE (Anime Comic Game)討論區FB圖片）

然而，「限性感令」似乎對一眾Cosplayer、網紅、ShowGirls未見成效，大家都會因應角色造型而還原性感！對於大會公告，很多Cosplayer都認為這樣是踐踏了Cosplayer認真對待角色權利，其次是「動漫節」入場的大多都是圈內的支持者，所以絕大部份的都認為可以接受，亦覺得表演者們是為角色而有限度性感，無傷大雅！

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對於一系列的Cosplayer「性感照片」，在「香港動漫電玩節2022」來到尾聲就有網民於Facebook的「ACG-ZONE (Anime Comic Game)討論區」內帖文，除了貼出多張Cosplayer的「性感」照片之外，還質問「露肉真係冇問題？」

帖文一出當然惹來網民紛紛留言平反，指出「甚麼人會想甚麼」，亦有留言向樓主提問「難道要穿旗袍、中山裝」及反問樓主「覺得有甚麼問題？」

（ACG-ZONE (Anime Comic Game)討論區FB截圖）

（ACG-ZONE (Anime Comic Game)討論區FB截圖）

其實今年「香港動漫電玩節2022」的主辦方是首次公告有「限性感令」，所以在實行上甚有困難，不過界線在細節上也算表達清晰：

1.勿穿著露出胸部下側服裝

2.勿穿可透視或直接看到內衣的服裝

3.穿著安全短褲或絲襪褲防走光

4.腿部若露出太多，建議穿絲襪或襪褲

5.非拍攝時建議穿著外套

其實Cosplayer為角色而「性感」，除了投入之外，亦是為表演而付出，當然如果同一裝束於普通街道上行道，必然不恰當亦都會惹來目光，但適逢於「動漫節」，進場的都是較為對動漫熱血、對角色有認知的粉絲，所以有限度性感小編認為仍然可以接受，或者是大會的接受能力不似大家預期，期望來年大會會有新的定義！

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送別舊人、迎上新人，在職場上總是屢見不鮮，而當一些好主管或同事要離職時，「有心的」都會想送份離職禮物來表達心意。一些大路的禮物不外乎筆、相架、咖啡杯，總可以在下一個挑戰時用來懷緬一番昔日的舊同事。然而，日前（1日）網上就流出了一份既特別又難忘，亦不乏娛樂性的道別禮物，到底是「Friend」還是惡搞？相信要本人至知！

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