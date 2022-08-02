港鐵請列車車長、站務主任　DSE五科有2+一年經驗　晉升後頂薪6萬

【港鐵/招聘/列車車長/站務主任】近年有不少人都希望入職政府，但其實除此之外港鐵亦是競爭相當大的鐵飯碗。港鐵最近聘請列車車長及站務主任職位，無需大學畢業，有興趣加入港鐵的大家快點往下看吧！



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港鐵由即日起至12月31日招聘列車車長及站務主任職位，只需要DSE五科包括中英文科有2級成績，並有一年工作經驗即可。兩個職位均是每周工作約42小時，並須要輪班工作。

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根據職業訓練局（VTC）的網頁，列車車長須懂得操作控制台駕駛列車，以保持列車安全運行，遇到緊急情況時亦懂得指揮疏散程序；晉升至列車員工經理後月薪可達5萬。而站務主任則負責車站人流管制，並處理一切客務中心及自動收費系統事宜；晉升至分組車站經理後月薪可高達6萬。

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【政府工/公務員/ACO/助理文書主任】近年政府工成爲不少年輕人的理想工作，而當中入職條件相對低的助理文書主任（ACO）職位日前亦開始兩年一度的公開招聘，將提供最少2,000個名額。申請人只需要在DSE五科取得第2級或同等成績便可以投考，晉升後頂薪甚至可高達57K！ACO招聘｜超筍工頂薪32K逾兩千名額 DSE五科有2、國安法合格即可👈 👈 👈