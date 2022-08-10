職場篤灰｜公司設意見箱籲匿名投訴　港女洗手無用梘液被開咪公審

公開講公司壞話固然是打工仔大忌，但也有公司鼓勵員工如對公司有任何不滿或建議，都可以勇敢提出來，當然事後有沒有手尾跟則另作別論。近日有女網民在社交平台投稿，指公司設建議箱鼓勵匿名投訴，結果投訴機制瞬間被玩火爛，樓主更被女同事投訴去完廁所沒有梘液洗手，也有小薯認真向公司提建議結果疑似被消失！



有網民近日向Facebook專頁「奴工處」投稿，指公司設有建議箱，鼓勵員工匿名提出對公司的建議/投訴。不過該建議箱很快便被同事玩爛，同事間用建議箱來互相誣捏、求愛、是非同針對，而其中一個受害者就是樓主。

樓主指本身有手部皮膚敏感， 所以平日都是自備梘液紙去廁所，怎料另一部門的女同事發現。「佢見到我洗手唔用公司提供嘅沐浴露 (冇錯，唔係洗手液，仲要好大陣味），黑面都算。竟然幾次寫『唔該用洗手液洗手啦，臭X，隻手爛成咁都唔洗』、「你衛生啲好唔好呀，話緊你坐（方向）面嗰位呀」』，而最令人驚訝的事，是樓主公司會原封不動用speaker將「建議」朗讀出來。

樓主指會有人望著是誰曾將建議放入建議箱。「有次有個新人用建議箱畀公司建議，應該畀人望到，再加埋佢係小薯仔，第四日畀老闆同四個HR急call入會議室（老闆平時唔會見啲職位嘅人），之後佢做咗8日就唔見咗人。」樓主感嘆難怪公司每年都流失47%。近月也有不少中高層離職， 坦言「真係祝呢間公司一帆風順」。至於樓主是否已逃出魔掌，則不得而知。

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對於樓主公司的匿名建，不少網民均表示嘖嘖稱奇。「解決提出問題嘅人個問題就解決咗，得咗」、「意見箱變批鬥箱」、「永遠唔聽意見既公司都係伏」、「無聊老闆諗埋 D 無聊嘢，製造是非首領」，也有網民認為，此等公司文化其實也是社會的縮影，「或者咁講，社會係PK公司既放大」。大家如果對公司有意見，又會否向高層或老闆直言規勸呢?

辦公室生存技並非人人識，對於初出芧蘆的小薯來說更容中大伏，有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。

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