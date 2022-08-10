珍珠奶茶店飽覽「西客」　老闆連登發文數 6 大惡型成功取暖

不知從何時開始，香港又再多出一個術語—「西客」！香港的營商環境已經非常困難，除了地方小，租金、人工、辦貨等各項成本不斷上漲之外，最令一眾小本經營的「老闆仔」沮喪的，莫過於不同種類的「極品西客」。近日有疑似珍珠奶茶店老闆在討論區上力數珍奶6大類西客，各位珍奶控睇下自己有沒有被歸類。



飲料店老老闆發文概嘆香港「西客」何其多。（gettyimages）

其實近年疫情影響，港人被迫留港消費，大家都苦了！而沒有了遊客，單靠港人支撐的香港小店更是苦不堪言！不過最痛心是一眾小店得不到賞識之餘，更被「西客」無理要求、冷言冷語。幸好這個世代未至於「有冤無路訴」，大不了就在討論區、各大群組發言，盡訴心中情！而日前（9日），就有一名自稱經營了數了「珍珠奶茶舖」（飲料小店）的「老闆仔」於連登討論區發文，指出香港「西客」何其多，當中不外乎 6 大種類，帖文一出則旋即惹來共鳴，並紛紛留言「圍爐取暖」、互相安慰，看來當中有不少都是服務行業！

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（連登討論區網頁截圖）

帖文內，該名老闆剖析了「珍珠奶茶舖」的日常工作以及工作量，大概每日均需要調教出 400 至 500 杯飲料，大概由 3 名店員應付，繁忙時候更需要於 1 分鐘內完成 3 杯飲料，直言「拍得住」世界紀錄！然而，帖文則概嘆香港人沒有「同理心」：「買一杯肥仔水就expect你比住W Hotel嘅service佢」，並在文下作一總結，概括出香港「西客」最「X」黑人憎的 6 大類型。

香港「西客」6 大惡型：👇👇👇

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