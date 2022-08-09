「King & Prince」演唱會突然起火　危機處理迅速網讚大不同！

撰文：俊君號
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香港人氣男團「MIRROR」上月尾的演唱會開始以來一直都有小插曲，而在28日的第4場，更出現大型意外，吊在半空的大銀幕突然墮下擊中台上兩名舞蹈員，二人分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言（阿Mo）以及張梓峯。除了歌迷，廣大的香港市民都高度關注事件，「Makerville」行政總裁魯庭暉以及經理人黃慧君（花姐）都成為眾矢之的，認為二人在演出安排、處理危機事件上不及迅速和草率。幸而今日院方傳出好消息，指阿Mo已完成呼吸造口手術，並有意識可簡單與外界溝通，惟暫時頸以下部位仍未能移動，需待康復。

（社畜與日劇的藍調 Facebook 截圖）

日前（6日）「Johnny's」旗下的男團「King & Prince」於北海道札幌市舉行演唱會同樣發生了突發意外，不過相比香港，日本的處理手法則非常迅速熟。在「King & Prince」演唱會中，中央舞台天花板上的機器設備冒出煙霧並發生火災，演唱會被迫中斷，而也有部分歌迷則因吸入濃煙不適送醫。而事件發生後，「Johnny's」隨即在社交平台發文謝罪，而最大不同是除了清晰解構起事原因之外，更沒有推卸責任，反而顯示出主辦單位的承擔。更有香港的「King & Prince」歌迷也力讚表現大方。

（社畜與日劇的藍調 Facebook 截圖）
（Johnny's 網頁截圖）

其中，「社畜與日劇的藍調」的Facebook專頁也為事件而發文：「King & Prince演唱會札幌場表演途中，上面吊住嘅器材因為短路而發生左一場小火災，好彩冇人受傷，不過為安全起見演唱會需要即時中止，同日嘅夜晚場亦都要取消。幾個鐘前J家都出左謝罪文，內容除左say sorry之外仲已經即刻公開左個意外原因，完全冇任何想要射波比人嘅字眼。J家搞con就冇判上判咩？成行咪一樣都係咁運作，分別在於有冇一個作為主辦應有嘅自覺同承擔姐（同埋道理上啲contractor係你自己請返黎，佢奶野，你做老闆就係要執屎架啦，天公地道喎大佬！」

（社畜與日劇的藍調 Facebook 截圖）

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「MIRROR」演唱會出事之後，主辦單位「MakerVille」以及「ViuTV」等在首日發聲明後一直「潛水」，對此，一眾「鏡粉」當然感到不滿，只覺得以「MIRROR」作擋箭牌！不過經理人花姐亦都終於在IG發聲，表示她與MIRROR一定會撐住：「這幾天，看到自己的脆弱，感謝家人陪伴，感謝公司上上下下為我們奔波，感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo，峯和他們的家人，dancers 們可以早日渡過這個難關。 MIRROR和我一定會撐住。 沿途高低伴我走過 同考驗與消磨 假使我 難受過 你看透我竟比我多 如不安 伴你經過 便能硬朗 We are one and all 從不只我一個」。總括而言，網民雖然不是一面倒認為ViuTV要負上全部責件，但都不至於完全沉默，感覺就似只視「MIRROR」為生財工具，難怪社交平台不斷「吸嬲」！

（花姐 IG 截圖）

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