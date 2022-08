「King & Prince」演唱會突然起火　危機處理迅速網讚大不同！

香港人氣男團「MIRROR」上月尾的演唱會開始以來一直都有小插曲,而在28日的第4場,更出現大型意外,吊在半空的大銀幕突然墮下擊中台上兩名舞蹈員,二人分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言(阿Mo)以及張梓峯。除了歌迷,廣大的香港市民都高度關注事件,「Makerville」行政總裁魯庭暉以及經理人黃慧君(花姐)都成為眾矢之的,認為二人在演出安排、處理危機事件上不及迅速和草率。幸而今日院方傳出好消息,指阿Mo已完成呼吸造口手術,並有意識可簡單與外界溝通,惟暫時頸以下部位仍未能移動,需待康復。



日前(6日)「Johnny's」旗下的男團「King & Prince」於北海道札幌市舉行演唱會同樣發生了突發意外,不過相比香港,日本的處理手法則非常迅速熟。在「King & Prince」演唱會中,中央舞台天花板上的機器設備冒出煙霧並發生火災,演唱會被迫中斷,而也有部分歌迷則因吸入濃煙不適送醫。而事件發生後,「Johnny's」隨即在社交平台發文謝罪,而最大不同是除了清晰解構起事原因之外,更沒有推卸責任,反而顯示出主辦單位的承擔。更有香港的「King & Prince」歌迷也力讚表現大方。

其中,「社畜與日劇的藍調」的Facebook專頁也為事件而發文:「King & Prince演唱會札幌場表演途中,上面吊住嘅器材因為短路而發生左一場小火災,好彩冇人受傷,不過為安全起見演唱會需要即時中止,同日嘅夜晚場亦都要取消。幾個鐘前J家都出左謝罪文,內容除左say sorry之外仲已經即刻公開左個意外原因,完全冇任何想要射波比人嘅字眼。J家搞con就冇判上判咩?成行咪一樣都係咁運作,分別在於有冇一個作為主辦應有嘅自覺同承擔姐(同埋道理上啲contractor係你自己請返黎,佢奶野,你做老闆就係要執屎架啦,天公地道喎大佬!」

「MIRROR」演唱會出事之後,主辦單位「MakerVille」以及「ViuTV」等在首日發聲明後一直「潛水」,對此,一眾「鏡粉」當然感到不滿,只覺得以「MIRROR」作擋箭牌!不過經理人花姐亦都終於在IG發聲,表示她與MIRROR一定會撐住:「這幾天,看到自己的脆弱,感謝家人陪伴,感謝公司上上下下為我們奔波,感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo,峯和他們的家人,dancers 們可以早日渡過這個難關。 MIRROR和我一定會撐住。 沿途高低伴我走過 同考驗與消磨 假使我 難受過 你看透我竟比我多 如不安 伴你經過 便能硬朗 We are one and all 從不只我一個」。總括而言,網民雖然不是一面倒認為ViuTV要負上全部責件,但都不至於完全沉默,感覺就似只視「MIRROR」為生財工具,難怪社交平台不斷「吸嬲」!

