九巴上層新設計「倒頭位」　網民試坐反應超大：批鬥座後有尷尬座

搭巴士時你又會選擇坐哪個座位呢？相信不少人都想避開下層的倒頭位，坐得不舒服之餘又要與對面乘客你眼望我眼，除非4個朋友一齊坐，否則尷尬程度都是滿分。不過最近九巴上層竟增設了倒頭位，為甚麼會有此設計呢？



FB「屯門公路塞車關注組」有市民分享指發現巴士上層增設了倒頭位，位於樓梯上方，變相行樓梯時有機會撼頭。有指新增倒頭位，上一批埃及MCV車款上層共有63個位，每行之間太迫，特別是身形較高的男士更會「頂腳」。

FB @屯門公路塞車關注組

Volvo B8L 12.8m最新設計減少了一整排座位，令每行更鬆動，但為了不令巴士座位大幅減少，便利用樓梯空間「偷位」加多兩個倒頭位。網民對新設計的反應不一，但普遍都有點抗拒：「批鬥座之後而家又有尷尬座」、「一坐就即刻暈車浪」、「長途車加張摺檯可以鋤大Dee、打麻將」。

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《開罐Opener》記者正向九巴公司查詢更多詳情，正待回覆。

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香港交通十分方便，無論住幾偏僻都好，落到樓總有一兩個公共交通工具比你選擇。相信不少市民出行的第一首選都是搭地鐵，不過講到歷史最悠久的交通工具，又點少得巴士。然而，共106條巴士線裏，並不是條條巴士走線都對乘客那麼友好，當中總有些奇怪又令人感到智障的路線設計！

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