【2022相機APP/打卡/影相/P圖】近來天氣反覆，一時好天一時陰，早幾日才酷熱天氣，今日已經打風還狂風驟雨。出街少不了吃喝玩樂及打卡，要影張靚相說易不易，不過有了這5個大熱的相機APP，每個人都是攝影高手，連落雨陰天都可以變晴天！



用APP可以一鍵陰天變晴天。

👉全球超過10億人都睇錯！網絡瘋傳這張照片 你認為是彩色還是黑白

防疫措施放寛，不少人都把握機會見朋友，出街，去主題樂園、吃飯、行山、打卡等。袋定以下5款熱門相機，不論自拍、情侶照、團體照，風景照都可以輕鬆carry，更有拍照指引教你擺pose，完全唔怕悶！

+ 1

👉高考狀元為呃獎學金三度重考大學狂賺200萬 網民：聰明過入大學

大家可以下載這幾款APP傍身，不管晴天陰天雨天、自拍合照還是團體照，都可以輕鬆CARRY！

同場加映：夏天潮濕下體痕癢好尷尬或患上陰囊濕疹 醫生教6個方法解決煩惱

【天文台/天氣/溫度/潮濕】近日天氣不穩，加上又熱又下雨，除了要帶遮，不可以穿白鞋之外，更整個人都「黐立立」非常不舒服，對於男生來說，濕熱天氣就更加麻煩，下體很可能因為「up住up住」而痕癢，有時忍不住想抓又怕尷尬，不抓又癢到好似被蟻咬。到底可以怎樣解決？原來沖涼都不一定可以解決問題！👉即睇醫生教6個方法解決夏天潮濕下體痕癢