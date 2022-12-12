盤點7位綜藝感十足的韓國演員　全昭旻靠《Running Man》成功爆紅

韓國許多藝人都會在有新戲、新歌需要宣傳時，以綜藝節目作為宣傳媒介，能夠讓喜愛他們的粉絲看見與以往不同的魅力，有時還會被激發出連自己都不知道「特殊技能」，能夠讓更多人認識自己的同時，還能達到宣傳的效果，可以說是一舉多得的方式。



而小編今天也幫大家整理出了7位，網友們公認綜藝感十足，各個笑料百出，不計形象的配合出演更是笑翻觀眾，現在就跟小編一起看看有那些演員上榜吧！

【圖輯】點圖即睇「7位綜藝感十足的韓國演員」👇👇👇

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一、曹政奭

擁有多部代表作的曹政奭，在《機智醫生生活》中活潑、逗趣的模樣受到觀眾的喜愛，人氣更是跟著水漲船高，演技更是受到不少網友們的稱讚，是許多人心目中的「信看演員」之一，而本身就綜藝感十足的他，在片場宛如活寶一般，上了綜藝節目更是將這項「技能」發揮的淋漓盡致，前陣子更登上韓國喜劇節目《SNL Korea》，一口氣就出演了三個橋段，每段劇情都超爆笑，更憑藉一段真人版AI機械人服務生登上韓國熱搜，還被網友們戲稱是：「是節目有史以來最好看的一集！」，也再次驗證了曹政奭出群的演技！

二、全昭旻

2017年起成為綜藝節目《Running Man》固定班底的全昭旻，雖然在戲劇方面表現也算突出，但卻一直處於不溫不火的狀態，反倒是在綜藝方面闖出自己的一片天，在《Running Man》中是大家既愛捉弄又有點傻的老么，時常鬧出不少笑料，不計形象的扮醜搞笑，更是讓大家對她印象深刻，後來在《第六感》中更時常與Jessi、美珠創出許多搞笑名場面，連國民MC劉在錫都招架不住的獨特魅力，真的完全不辜負粉絲、網友們給她的「瘋昭旻」稱號！

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三、李相燁

個性溫暖、好相處的李相燁在圈內擁有名聲外，好友群更是跨足歌影視三類，與BTS防彈少年團成員Jin、Super Junior金希澈及演員鄭柔美、金東旭等都是相當要好的朋友，擁有豪華人脈外，在戲劇方面也有不少出色作品如《老婆這週要出牆》、《當你沉睡時》以及近期的《夏娃》中都能看見他的身影，人氣飆升的同時，在綜藝節目上的表現也相當的有記憶點，總是傻傻呆呆的樣子，在固定綜藝《第六感》中更是「團欺」的角色，雖然時常被成員們笑話，但也常在讓人意外的地方做得特別突出，完全就是受「綜藝之神」眷顧的孩子，也讓人期待他後續的表現。

四、吳娜拉

1997年透過音樂劇出道的吳娜拉，其後一直是以音樂劇演員的身分活動，直到2008年出演SBS電視劇《我的甜蜜都市》，才正式以影視演員的身份活動，現在更身兼白石藝術大學音樂劇系的教授，出道多年擁有不少代表作，在綜藝節目《第六感》更是不可或缺的存在，加上剛好是節目中的大姊，碰上不受控制的妹妹們時，更是常語出驚人帶來不少的綜藝效果，受到許多人的喜愛，目前由她參與的新戲《還魂》也正在熱播中，感興趣的朋友不妨可以找來看看唷！

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五、羅人友

在《月升之江》中飾演溫達一角後人氣直升的羅人友，不僅憑藉此劇拿下KBS演技大獎男子新人獎、最佳情侶獎外，精湛的演技更是受到網友一片好評，近期更成為韓國長壽綜藝《兩天一夜》第四季的固定成員，在節目上呆萌、可愛的模樣圈住了一票粉絲，更常常展現出令人意外的反轉魅力，還為《兩天一夜》創下高收視率，而近期新作不斷的他，同時有《Cleaning Up》、《魔咒的戀人》兩部連續劇熱播，日前也確定將接拍電影《同感》，喜愛他的粉絲可要密且注意唷！

六、李到晛

透過人氣韓劇《機智牢房生活》出道的李到晛，可以說是近期相當火紅的大勢演員之一，擁有可愛的狗狗相，笑起來溫暖、陽光的他，不僅擄獲了不少粉絲的心，在韓劇《Sweet Home》、《五月的青春》中，出色的演技被獲業界、觀眾認可，除了戲劇上的出色表現外，在綜藝中的表現更是讓人意想不到，在參與《Running Man》錄製時有點傻憨的模樣、與李光洙一來一往的互動更是笑翻眾人，日前李到晛也正在拍攝新劇並搭檔宋慧喬一同主演《The Glory》，這對高顏值CP檔相信屆時定會掀起一陣話題！

七、李伊庚

身為「LG太子爺」明明可以靠家，但卻憑自己實力追求夢想的李伊庚，透過戲劇《加油吧威基基》飾演擁有一腔熱血，但有點憨呆的李俊基一角而受到關注，而天身就擁有搞笑細胞的他，近期在社交平台Tik Tok上相當活躍，前陣子更參加人氣綜藝《第六感3》，一開場就與節目成員Jessi鬧出不少笑話，超強的臨場反應、機智的對答被網友們稱讚，更認證了他滿滿的「綜藝魂」，日前他也正在拍攝新電影《深夜咖啡屋》，並飾演神秘落跑新郎，有點搞笑的角色設定，更是受到不少觀眾的期待！

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