網民熱議9套必睇Netflix人氣韓劇：屍戰朝鮮、我是遺物整理師…

近期隨著各大OTT（串流媒體服務）的崛起，大家的追劇生活可以說是越來越忙碌，除了有許多新穎的題材、華麗的演員陣容使人期待外，製作精良的戲劇內容更是讓觀眾越看越上癮，而近期韓網就有網友熱議，提到「最愛的Netflix原創韓劇」有哪些？



其中改編不少真實社會案件的《少年法庭》引熱議，《我是遺物整理師》更被封為是人生韓劇！當然除了這兩部外還有許多值得一看再看得作品，好奇還有哪幾部的朋友就趕緊跟小編看下去吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《少年法庭》

由金惠秀、金武烈、李聖旻、李姃垠等人主演的《少年法庭》，主要講述一個厭惡少年犯而聞名的法官沈恩錫（金惠秀飾），因通常給少年犯定為最高量刑的十級，因此也有著「十恩錫」之稱，並與少年刑事合議庭左陪席法官車泰柱（金武烈飾）、部長級法官姜源中（李聖旻飾）、羅瑾熙（李姃垠飾）共同判決少年犯的故事。

雖乍看劇名是部律政片，但鮮明快速節奏、精彩的鋪陳讓追劇的觀眾越看越入迷，劇中也參雜了不少韓國少年犯的「真實改編故事」，希望大家注重少年犯問題的同時，也透過角色之間價值觀不同與衝突，為這部戲劇增添了不少的看點，傳達出「未成年犯罪」絕非只是少年本身的問題、家環境的重要性外，也讓觀眾們邊追劇的同時邊反思，並深陷於劇情當中。

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二、《以吾之名》

由韓韶禧、安普賢、朴喜洵主演的《以吾之名》，劇情主要講述為了查找殺害父親兇手的尹智友（韓韶禧飾），以新名字潛入警方成為臥底警察，並想辦法揭開她父親死亡背後的真相與祕密，卻在復仇的路上遭遇一個又一個殘酷的真相，進而展開復仇的故事。

飾演女主角的韓韶禧更是一甩以往親純的形象，化身為熱血、強悍「打女」，絕無冷場的武打動作、刺激的追逐戰，讓人看的熱血沸騰深陷其中，幾乎沒有冷場的緊湊劇情更是備受大眾好評，主演群們精湛的演技、流暢的打武動作，都受到了網友們的熱烈討論，更在一開播便衝上全亞洲Netflix排行榜TOP 1，人氣不容小覷，也有不少人因看了這部戲劇後被帥氣的韓韶禧圈粉，喜愛黑道戲劇的朋友，這部小編強力推薦大家追！

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三、《魔幻之音》

2022年Netflix新上線的韓劇《魔幻之音》，由池昌旭、崔成恩、黃寅燁主演，劇情主要講述一位生活在廢棄遊樂園的神秘「李乙」（池昌旭飾）有著從漫畫中走出來的秀麗外貌，還擁有像孩子般天真爛漫的魅力，會對所見之人問出：「你相信魔術嗎？」是造成許多傳聞的人物，並與一位過著艱難生活的女高中生尹雅伊（崔成恩飾）相遇，逐漸喚醒過去夢想而展開的成長故事。

以「音樂電視劇」的形式呈現的《魔幻之音》，新穎的方式讓觀眾們眼前為之一亮，也讓人看見主演們與眾不同的魅力，不僅歌曲都由演員們親自錄音、演唱，也透過男女主角互相救贖的情節，傳達出有夢最美、勇敢追夢不畏事人眼光的過程，值得大家敬佩、學習，也有不少人被池昌旭的高顏值迷惑，再次入坑深陷於他的魅力之中！

四、《D.P：逃兵追緝令》

由丁海寅、具教煥主演的《D.P：逃兵追緝令》，該劇主要以抓緝逃兵為故事背景，講述進行服役中的韓國陸軍二等兵安俊浩（丁海寅飾），被長期以來關注他的專員抽選中，調派至緝捕組（D.P）成為專門追捕逃兵的軍人，並與看起來散漫、毫無熱情，但內心相當堅強的韓浩烈（具教煥飾）一同在追捕逃兵的過程中，所發生的一連串故事。

寫實的故事背景及情節很快就獲得了大眾的迴響，同時也點出了韓國軍營中的欺凌問題，甚至有不少網友表示「看完後就跟重新入伍一樣」，就可知寫實程度多麼驚人，緊湊精彩、完全無冷場的追緝過程，讓人看的熱血沸騰，丁海寅的破格演出更是讓觀眾們刷新對他以往的印象，而過去較以出演獨立電影為主的具教煥，這次挑戰商業片，精湛的演技獲得了大眾的肯定，人氣也跟著隨之升高，而近期Netflix也公布《D.P：逃兵追緝令》即將製作第二季的消息，且原班陣容回歸更是讓不少劇迷越發期待後續故事，喜愛這類軍事題材的朋友千萬別錯過。

五、《人文教育101》

由金東希、鄭多彬、朴柱炫、南潤壽等青年演員共同主演的《人文教育101》，是一部以青少年犯罪為題材的電視劇，劇情圍繞者四名性格迥異、背景不同的高中生，有成績優異個性內向的吳智洙（金東希飾）、家境富裕熱衷戀愛的書敏熙（鄭多彬飾）、活潑外向交遊廣闊的裴葵莉（朴柱炫飾）、油腔滑調愛充老大的郭基泰（南潤壽飾）展開，而私下經營著非法援交事業的吳智洙，在祕密被發現後，便將身邊的人一起捲入了犯罪世界中。

快節奏的劇情受到網友們喜愛，其中也體現出了韓國社會的黑暗面，且根據韓國當地調查未成年就沒與父母同住的青少年高達32.7％，其中有將近6成的青少年沒有固定的監護人，就如劇中的主角一樣，同時也探討了關於青少年援交、欺凌、犯罪等議題，加上演員們突出的演技，這部戲劇更登上了美國Netflix 2020最多觀眾收看劇集第九名，就可知其精彩程度不容小覷，喜愛關注社會議題的朋友這部小編也相當推薦！

六、《Move to Heaven：我是遺物整理師》

由李帝勳、陳俊翔、洪承希、池珍熙等人主演的《Move to Heaven：我是遺物整理師》，故事主要講述這個世界毫無期待的前科者曹尚久（李帝勳飾），與患有亞氏保加症的姪子韓可魯（陳峻相飾）一起經營「天堂移居」遺物整理公司，並逐漸領悟到人生、死亡，與相互療癒的暖心故事。

這部戲劇小編真的介紹過很多次，不論是在「人生韓劇」、「療癒系榜單」中絕對都能看見他的身影，鮮明、療癒人心的劇情備受喜愛，演員們精湛的演技，更是每看一次驚艷一次，至今都是許多劇迷會願意一看再看的韓劇之一，不論是在質感上、空間感都有相當高的質量，其中「國際孤兒」的議題更是受到韓網的熱烈討論，特別加入到劇中讓不少人逐漸重視到這類議題，每則單元都有值得探討的社會議題，著實讓人印象深刻。

七、《非常校護檔案》

由鄭裕美和南柱赫領銜主演的韓劇《非常校護檔案》，改編自鄭世朗的小說《保健教師安恩英》，主要講述一位名字平凡無奇，卻有著超強捉鬼能力的保健老師安恩英（鄭裕美飾），從出生時就擁有助人的命運，在新任職的高中裡發現了一些非比尋常的神秘事件，並與外型帥氣迷人的漢語老師洪仁杓（南柱赫飾）一起解決在學校所遇到奇怪事件的故事。

這部戲劇雖然在海外的熱度不高，甚至有不少人覺得沒有想像中精彩，但在韓國卻相當的受歡迎，以「驅魔」為題材來探討人類欲望等現實議題，但其中非常不同的地方在於，裡面的「妖魔鬼怪」全變成了可愛的「果凍」，新穎呈現方式受到韓網的討論，也有不少人覺得這樣獨特的題材，如果不是由Netflix拍攝大概很難在其他韓劇中看見，因此覺得這部戲劇有自己獨特的風采，在韓國頗具好評！

八、《Sweet Home》

改編自Webtoon人氣恐怖同名漫畫的《Sweet Home》，由宋江、李陣郁、李是英、李到晛等人主演，主要講述因為遭遇校園欺凌又遇到父母、妹妹車禍死亡，而成為足不出戶「蟄居族」的車賢秀（宋江飾），在決定自殺的當天，公寓遭受到怪物襲擊，為了拯救一對失去父親的年幼姐弟，開始出門和鄰居們並肩作戰，所展開的一連串既恐怖、驚險的故事。

精緻的特效裝扮、場景，自開播後就受到海內外關注，完整的呈現出人性黑暗面、演員們超群的實力發揮，無一不成為網路上的討論話題，加上充滿懸念的結尾，更是讓觀眾們沒齒難忘，而就在近期Netflix終於宣布了好消息，《Sweet Home》將製作第2，3季，原班人馬回歸以外，更將加入新角色有劉五性、吳正世、金武烈、鄭振永4人出演，消息一出馬上在網上引起話題，也讓人期待新角色即將飾演的類型、具體內容，雖目前都還未正式公開，但相信不久後就會與大家見面的。

九、《屍戰朝鮮》

由朱智勛、柳承龍、裴斗娜等人主演的《屍戰朝鮮》，也是Netflix首部韓國自製劇，故事背景以架空的壬辰倭亂後的朝鮮王朝為主，主要講述王世子李蒼（朱智勛飾）想見臥病在床十多天的父王，卻一直被宮人阻撓，對此感到奇怪的他，特意微服暗訪醫治父王的醫員，才得知原來一場恐怖瘟疫正全國擴散，且發病者會變得非常嗜血、人肉，整個朝鮮正陷入一場滅亡危機！

被喻為是「最好看喪屍劇」的《屍戰朝鮮》，不論是在喪屍的妝髮上、武打動作上，真的都製作的非常精良，加上實力派演技的強大組合，這部戲劇想要難看真的很難，不僅每位演員都是「戲骨」，在刻劃人性、宮中勢力的部分也相當飽滿，不論是在節奏、劇情上都相當優秀，讓人會不自覺的一直往下看外，如今也已將前傳、第二季播畢結束了，雖目前還沒有第三季的動向，但相信不久後就會有新消息，還請各位劇迷們稍安勿躁啦！

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