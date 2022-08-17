女同事驚揭與上司是炮友　自爆沉船恨嫁　打工仔憂被報復鬥快劈炮

職場上時常會有令人驚奇的事情發生。雖然每日有8小時在一起，下班後同事們的真面目你又能知道幾多呢？日前有網民就分享到，他發現公司女同事和上司竟然是炮友關係，讓一班網友不禁感嘆到「貴圈真亂！」



（《金秘書為何那樣》）

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最近有網民投稿Facebook專頁奴工處表示，他表示與自己同組的女同事每天都與上司前後腳上班，兩人還會在辦公時間調情，到了放工時間亦會一起OT開會「呃鐘」。當然作為一個精明的打工仔，網民與其他同事都沒有拆穿兩人。不過兩位當事人卻事無忌憚地當著各位同事面前嘈交，讓他們相當無奈。

當這位網民以為他們打算玩地下情時，那位女同事在與上司吵架後某天「食食吓飯同我哋自爆同上司係炮友關係」。之後竟然還爆出自己想和上司結婚，但男方不願意！各位同事聽後鴉雀無聲。雖然表面波瀾不驚，但是內心早已風起雲湧，「心諗上司平時已經麻煩，之前有同事畀佢搞到要睇精神科」，如果被上司知道他們已經得知這個驚天大秘密，一定傷亡慘重！

（《IT狗》）

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聞到暴風雨前夕的味道，樓主便打算月尾辭職，離開雷區。誰知...坐他旁邊的同事竟然快他一步，投稿當天早上就跟樓主說自己last day，還叫他「好自為之」。原來這位明智的同事捷足先登，在食完飯第二天已經遞信、「補水」辭職。

一眾網民聽後不禁表示「貴圈真亂」，一致同意辦公真的最忌這種男女關係。有網民就幸災樂禍道「OK啊！溝通多啲，工作都順暢啲」。亦有網民同情女同事「沈船」，上司只當她是炮友，但她就傻傻地認為對方會願意跟她結婚......

👇👇👇即睇女同事與上司是炮友網民反應👇👇👇

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