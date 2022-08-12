港女經量多要頻換M巾　遭男經理粗口斥「蛇王」網民：夠膽講多次!

女生每個月都有幾天會受到月事困擾，不但噏住又經常要擔心有沒有滲漏，「周身唔聚財」。有網民日前就在討論區上分享自己是一個經量較多的女生，要經常衛生巾。誰知男經理看到她頻密去廁所就質疑她「蛇王」，事主解釋後還用粗口罵她！



（《我要準時下班》劇照）

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港女日前以「換M巾換太密 比男經理鬧」爲題在Dcard上發文，講到自己是一個「月經如瀑布嘅女仔」，月事來頭兩天每兩小時就一定要換一次M巾。日前男經理看到樓主去廁所去得頻密就用粗口質問她是否「蛇王」，樓主唯有道歉並如實講到「我月經嚟 Sorry」。誰知經理竟然進一步用粗口罵到「X你啲女人真係好X煩」。

事件引起網民熱議，認爲樓主應該直接向平機會告男經理性別歧視，嬲爆表示：「我會即場拎部電話出黎同佢講 你有膽講多次我而家錄音 我會同公司同平機會report你」。亦有人表示普通人2小時去一次廁所很正常，更有男網民就講到自己喝很多水，每半小時就會去一次廁所。

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職場上經常有不少令人哭笑不得的小插曲發生。最近有網民就在社交平台投稿分享疑似在香港電台辦公室發生的「換水風波」，懷疑是有同事不滿自己經常要換水，貼上A4字條抗議。事件引起網民共鳴，心淡表示：「換過一次水永遠搵你換水」。港台疑爆換水風波「文字嗌交」插同事唔換水 網教絕招對付自私友👈 👈 👈