內地人氣KOL高調撐港人移英3大理由最吸引　微博網民：有得揀真好

居港內地KOL「樸實太太」在微博分享身邊移民英國港人的經歷，她聽完都明白為甚麼不少人可以毅然下決心離開，除了3大原因最吸引，更有個非走不可的理由。帖文意外獲內地網民認同，指「人生多點選擇真好」...



一名在微博擁有超過86萬粉絲的內地KOL「樸實太太」現時住在香港，她竟分享最近的親身經歷，更大撐香港人移民英國。樸實太太透露，她去銀行辦事時與經理聊天，得知對方妹妹全家剛去了英國定居，令她發現這兩年很多香港家庭都去了英國。

朴實太太

銀行經理回答她：「是啊，很多人都把香港房子賣掉，拿一筆現金去英國買個house，便宜又住得舒服。」更透露妹妹及妹夫一家目標是自己開中餐館。其實這位銀行經理都有個讀K3的女兒，同班已有十幾個同學仔移民去英國。樸實太太問她會不會走？經理表示：「其實都有點心動，始終想為小朋友提供更好的環境。」

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樸實太太留言，理解他們為甚麼會賣樓，下定決心離開香港。一千多萬港幣在英國可以買大屋，香港同等價錢的樓根本是蝸居；移民成本高，但去英國基本上是免費移民；香港讀書小朋友會很辛苦，國外的環境相對寬鬆很多。

樸實太太微博帖文

她感嘆：「離鄉背井聽起來很悲壯，但出發那一刻，總有著雄心壯志吧。為了下一代聽起來很沉重，雖然疲累又充滿無限可能。」樸實太太的分享意外地獲內地網民認同：「人生多點選擇真好」、「不要相信甚麼會成為二等公民，去了那邊沒錢沒工作之類，真的不會」、「現在香港年輕人已過得十分壓抑，好好工作也無法跨越階級鴻溝，可以低成本重新來過，是福是禍之後再算」。

其實外國月亮不一定較圓，每個地方都有好和壞，最重要是生活方法和文化適合自己。大家對港人移英又有何想法?

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