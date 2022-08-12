政府工｜乞食科救星！康文署請博物館見習員　FG都可申請月薪18K

【政府工/ 公務員/ 康文署/ 博物館/ 政府職位空缺】各位同學注意！康文署最近於公務員事務局網站招聘電影和歷史博物館見習員，需要持有指定學科的大學學位，但對工作經驗並沒有要求，換句話説Fresh Grad都可以申請！



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博物館見習員屬於非公務員職位，但合約期為24個月，每月月薪港幣18,325元。博物館見習員（電影）要求申請人主修電影、電視研究或媒體等相關學科，而博物館見習員（歷史）則要求申請人主修人類學、考古學或歷史學等相關學科。兩個職位均無需工作經驗，但就需符合語文能力要求；在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績 。

👇👇👇即睇博物館見習員要求及待遇👇👇👇

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博物館見習員職位的截止申請日期是2022年8月26日（五）下午5時正，有興趣的各位記得儘快申請啦！

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【政府工／公務員／搵工/ 保安局/ 漁護署/ 教育局/ 香港電台/ ACO/ 選舉事務處/ 衛生署】保安局日前刊登招聘合約文員，無需大學畢業和工作經驗，月薪有15K。雖然受到疫情影響香港經濟尚未完全復甦，但公務員事務局近日釋出不少低門檻高薪職位，當中不少空缺對學歷和工作經驗的要求都不高。以下7份筍工各位畢業生、社會新鮮人不妨可以考慮一下啊！👉👉👉政府工｜保安局合約文員月薪15K無需大學畢業 8月7份低門檻筍工