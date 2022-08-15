公務員政府工｜文書助理招聘1800名額　月薪達24K、中四學歷即可

【政府工/公務員/CA/文書助理】早前政府刊登招聘助理文書主任（ACO）職位，只要求申請人DSE五科有2級成績。這次招聘的文書助理（CA）職位要求更低，只需要有中四學歷就可以申請！



這次招聘名額有1800個。文書助理職位要求申請人已完成中四學業，或有同等學歷，當中需要修讀科目包括數學。職責主要包括執行人事、財務及會計等等範圍的一般辦公室支援服務。受聘人士會被派往各區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技；以及可能須不定時或輪班工作，並穿着制服當值。

👇👇👇即睇文書助理（CA）職位要求及待遇👇👇👇

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與早前招聘的助理文書主任不同，文書助理（CA）職位屬於單一職級，不能直接晉升至ACO或其他職位，但也不失是一份低門檻筍工。

文書助理職位2022年公開招聘計劃時間表（公務員事務局網站 截圖）

文書助理職位截止申請日期是2022年8月25日（四）晚上11時59分，有興趣的大家要儘快申請啦！

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【政府工／公務員／搵工/ 保安局/ 漁護署/ 教育局/ 香港電台/ ACO/ 選舉事務處/ 衛生署】保安局日前刊登招聘合約文員，無需大學畢業和工作經驗，月薪有15K。雖然受到疫情影響香港經濟尚未完全復甦，但公務員事務局近日釋出不少低門檻高薪職位，當中不少空缺對學歷和工作經驗的要求都不高。以下7份筍工各位畢業生、社會新鮮人不妨可以考慮一下啊！👉👉👉政府工｜保安局合約文員月薪15K無需大學畢業 8月7份低門檻筍工