積木車｜旅遊巴「換頭」重生超詭異　網民嘲：新型「接駁」巴士！

在汽車界中，所謂「積木車」是指經過大型交通意外被撞散之後，再以燒焊的方法重新接頭駁尾，不過通常都會以焗漆噴油修飾，外行人很難發現！然而，近日有多名網民都發現一架極度詭異「大巴」（旅遊巴）於市區街道行駛，外型搶眼之處是該車明目張膽地用上綠色專線小巴車頭，而後半部卻是只有半截的旅遊巴車身，第一見觀感就似是隨時「解體」！



（「馬路的事討論區」FB圖片）

據悉，這部「積木車」旅遊巴多停泊於西九龍的長沙灣區內，有不少居民都早有發現，但以為是壞車就不太理會。不過近日該車終於在街道上行走，估計是已經完成焊接以及維修工序進入試車階段，所以來不及張車身顏色統一，造成古怪現象！

（「馬路的事討論區」FB圖片）

（「馬路的事討論區」FB圖片）

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有居住於長沙灣的市民一直都對該旅遊巴大感好奇，照片在Facebook「馬路的事討論區」群組貼出，大家都不約而同地產生共鳴，並紛紛留言，「終於行得喎⋯⋯見佢都整好耐。」「焊位好精細，手功唔錯。」、「仲以為係P圖，點知原來係真。」「呢個世界真係咩都有可能發生…」「龍頭鳳尾。」「份頭綠色小巴，副機器就陽光，個中控台就紅小，集大成於一身。」、「當乘客話有落，車身與車頭會自動分離，車頭和車身會自己導航翻總站。」「積木車，分開果刻是否方便逃走？」。

（「馬路的事討論區」FB截圖）

（「馬路的事討論區」FB截圖）

其實「積木車」如果可順利通過政府的檢車測試，也不算違法。但反之，根據《道路交通條例》，若有人駕駛不適合於道路使用的車輛，或進行非法改裝的話，最高可被判監禁3-6個月。但無論如何「積木車」有它潛在的風險，如果只是簡單的堆砌而成，又沒有作好安全檢查，未免太過罔顧性命！

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