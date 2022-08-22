鍾培生FB重金聘「書僮」　入職條件睇中英文要快　最緊要有這特質

鍾培生一直都是大家熱話的對象，在昨日(21日) 他就於Facebook個人專頁Derek Cheung(鍾培生)發布招聘帖文表示誠請書僮一名，引起不少網民討論。帖文中只有兩項入職要求，其餘例如學歷、年齡、薪金等都均沒有提及，令不少人好奇工作的詳情和內容。



《開罐》記者就著帖文致電鍾培生了解有關招聘書僮的原因和要求，鍾培生表示，招聘書僮是因他本身對於世界新聞和歷史有濃厚興趣，但「本身睇嘢比較慢」，所以希望可以請一位對世界新聞和歷史有興趣，且中英文閱讀能力佳和速度快的書僮，可以「快啲睇完再講比我聽」。

圖自鍾培生Facebook個人專頁

至於入職要求，他就表示全部都十分「Flexible」(彈性)。有網民表示，身處於國外「想申請都冇計」，但鍾培生就回覆說「無所謂聽到電話就得」。他更表示，無論是學歷、年齡、性別，甚至薪金都沒有特定要求或金額。全部都可以視乎應徵者而定，工作也沒有特定時間和地點，「見都唔洗」，只要有網絡通電話可以溝通就可以，即使人身處國外都可以應徵。

他亦表示，面試都只要在網上進行，他會向應徵者提出幾條相關問題，只要其能清晰且有邏輯地回答即可。他更表示其注重和最重要的是應徵者的邏輯思維能與其向若相通，「我明佢講緊啲咩就得啦」。鍾更指若有興趣可以在FB私訊他，他會親自「面試」。

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