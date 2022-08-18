麻雀普查｜全港21萬隻急增至28萬隻　比去年反彈36%竟同呢點有關

「全港麻雀普查」低調進行，來到2022年原來已經辦了第七屆！直至2021年的第6屆為止，「樹麻雀」（簡稱：麻雀）都一直錄得數量持續下跌，然而今年卻有驚人發現！



（香港觀鳥會圖片）

根據「香港觀鳥會」2022年第7屆「全港麻雀普查」的調查數據所得，最新麻雀數量大幅回升至28.7萬隻，較去年同期上升36%之多，對於香港自然生態而言對絕是好消息。不過「香港觀鳥會」補充，仍需要在未來數年持續監察以收集更多數據，希望麻雀的數量能夠維持。雖然今次麻雀的數量上升原因未明，但「香港觀鳥會」保守認為與香港環境有關，其中以康樂及休憩區、住宅區、鄉村區及工業區數量上升最有直接因素，當中以休憩用地、亦即公園的升幅最大。

（香港觀鳥會圖片）

而將全港以「18區」劃分，「全港麻雀普查」錄得的數字顯示以深水埗區最多麻雀聚集，其次則輪到屯門區及黃大仙區，證明非常郊區最多。據悉，「全港麻雀普查」今年的普查模式大致與往年相同，普查員早在5月起分組於全港88條一公里長路線數算麻雀數目。按結果推算，全港約有28.7萬隻麻雀，數字由去年大約21.1萬隻的低位反彈。

（香港觀鳥會圖片）

（香港觀鳥會圖片）

在「城市鳥類普查」方面，珠頸斑鳩的市區數量估算為68,000隻；鵲鴝23,000隻；紅耳鵯80,000隻；紅嘴藍鵲3,000隻。鵲鴝及紅耳鵯的數量增加，珠頸斑鳩及紅嘴藍鵲則與去年相若。

圖為俗稱「升Key鳥」真身，噪鵑的雄鳥。（香港觀鳥會 / Marcus Ho攝）

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其實麻雀的數量由2016年的約30萬隻跌至2021年最少的21萬，情況一直令人擔憂。不過今年數字再度回升，「香港觀鳥會」會再多加留意氣候、食物多寡、疾病等因素，希望能找出成因，更有效地為「樹麻雀」進行保育。

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