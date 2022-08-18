英國民調驚揭國民最愛中餐　擊敗Pizza變世一　炸魚薯條老人先食

去到英國以為人人都愛食炸魚薯條？原來著名的Fish and Chips未必是當地國民的Comfort Food！英國一項飲食習慣調查發現，1/4國民竟最愛吃中餐，包括大量後生仔，英式傳統美食反而是老人才喜歡。



英國泰晤士電台（Times Radio）委託YouGov調查當地國民的飲食習慣，得出令人驚訝的結果，原來25歲以下的年輕人，每14人只有1人選擇炸魚薯條為最愛，而18至24歲的英國人竟然最喜歡吃中餐和Pizza！

英國中菜外賣（EATINBRIXTON）

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整體結果而言，中菜對英國人依然是「世一」，有25%人選擇。第二名是經典的炸魚薯條，佔19%；之後17%人選印度菜、13%愛吃Pizza、烤肉串和泰國菜各4%、漢堡包炸雞3%、2%日本菜、1%墨西哥菜。

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調查形容英國傳統菜式是「養老金領取人的主食」，65歲以上人士多達36%最喜歡炸魚薯條。不過原來炸魚薯條成本最近正飆升，俄羅斯攻打烏克蘭後，薯仔和白身魚的價格上漲。據英國《太陽報》報導，一份正餐售價從8.5元英鎊（港幣約80元）升到11.5元英鎊（港幣約108元）。

英國可食到咕嚕肉配薯條及蝦片

網民對英國人最愛中餐的結果感到驚訝，「求其喺香港搵個師奶去英國煮嘢食，都好過大部份local亞洲餐廳」、「啲中餐係serve local口味」，更有人試過在英國食到咕嚕肉配薯條及蝦片，你又對英國的外來飲食有甚麼看法呢？

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