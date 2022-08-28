性愛冷知識｜胸部越小越易出軌！研究證實呢個cup數偷食率高達35%

出軌的機率，竟然與胸部大小有關！



近日交友網站「Illicit Encounters」根據數據進行研究，並表示：胸圍較小的女性，比起胸圍較大的女性，更容易出軌。

呢個cup數偷食率高達35%！點圖放大了解「胸部大小與出軌比例」的數據👇👇👇

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研究：女性胸部越小，越容易出軌！

已婚約會網站「Illicit Encounters」的研究人員，以1000名出軌的女性用戶作為調查，並指出只有31%的女性罩杯尺寸介於D至G，而罩杯在AA至C之間的女性，出軌佔比竟高達69％！

B cup女性出軌佔比最高

除此之外，這份調查結果也發現，擁有B cup的女性在出軌的女用戶中佔比高達35％，也是佔比最高的族群；擁有F cup以上的女性，出軌比例則最低。

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胸部大小與出軌機率非絕對關係

根據這份調查，「Illicit Encounters」的發言人也表示，調查結果確實令人大開眼界，不過，胸部大小與出軌機率並非絕對關係，一段感情的維持應以信任做為基石，數據僅供參考。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】