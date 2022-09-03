網傳鼻大等於陰莖大　日本測量126具男屍　證實兩者有咁嘅關係

根據日本京都府立醫科大學研究發現，鼻子較大的男性，可能擁有較長的陰莖！



日本學者測量126名中年男性死後3天內的遺體發現，陰莖大小與身高、體重無關， 研究團隊從男性的身高、體重、睪丸重量、陰莖周長、陰莖鬆弛長度，並透過陰莖垂直延伸長度，還原勃起後的大小。 並將研究成果發表於醫學期刊《基礎與臨床男性科學》（Basic and Clinical Andrology）。

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日本學者發現，鼻子長度5.59cm的人，陰莖長度可達13.46cm；鼻子長度小於4.57cm者，陰莖長度最大值只有10.41cm；鼻子尺寸介於中間者，陰莖平均長度11.43cm，剛好與日本男性平均生殖器尺寸相符合。

學者們指出，陰莖鬆弛長度與勃起長度強烈相關，但是與鼻子尺寸關聯性較低，可能受到充血膨脹程度影響。這次研究可貴的是第一次證明了「陰莖延伸長度與鼻子尺寸的關聯」，但因為這次研究樣本只限於日本男性，下個階段是否要擴大樣本數與不同國家男性樣本還有待進一步研究。

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