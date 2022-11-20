1個數字揭開你的隱藏性格和戀愛觀　日本爆紅數字占卜玩過都話準

你也喜歡透過心理測驗認識自己嗎？心理測驗一直以來都是人們廣為參考的一項數據，不但在台灣，甚至連外國也都很喜歡做這樣的心理測試。



日本網站「erai_sensei」最近就瘋傳一個「數字心理測驗」，只要在憑直覺在 0~9 之間選一個數字，就能得知你的隱藏性格和戀愛觀，不少網友實測之後直呼太準，你也來試試看吧！（點圖即玩「日本爆紅數字占卜」👇👇👇）

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選擇數字「0」的你

「0」是一個特別的數字，象徵著開始以及結束，你希望被當成特別的人對待。你對戀愛相當有自信，敢愛敢恨的你，親密關係不是大好就是大壞，相信真愛的存在，兩人相守結婚是你的終極目標。

選擇數字「1」的你

「1」是數字中排名最高的，選擇這個數字表示你渴望獲得他人認同，但也常因太在意別人看法而容易心裡煩煩悶悶的，感情方面容易被有能力的人吸引，和異性相處起來相當有魅力。

選擇數字「2」的你

數字「2」是一個可以被人除得盡的數字，這類的人處事謹慎小心，是一位步步為營的野心家，感情方面也很懂察言觀色，深知兩性相處之道，婚後懂得睜一隻眼閉一隻眼。

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選擇數字「3」的你

選擇「3」就代表你個性相當被動，很多事情能拖就拖，或是常有著依賴他人的心態。談戀愛一旦認定了就容易放太多感情，屬於為了愛不顧一切型。

選擇數字「4」的你

有人認為「4」是不吉利的象徵，若你選擇 4 ，則暗示你個性較為固執，較不容易因為旁人改變自己的想法。和另一半講話太直，容易不小心傷了對方的心，其實並沒有惡意。

選擇數字「5」的你

「5」是最中間的數字，選擇 5 的人相當喜歡安定的生活，討厭事情懸而未決，不歡迎麻煩。戀情總在不經意開始，最喜歡和對方互道晚安的安心感。

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選擇數字「6」的你

選擇「6」的人，決定好目標就會勇敢的往前衝，意念堅定強大，很適合創業的堅強性格。戀愛方面希望另一半把自己放在第一位，很講求公平。

選擇數字「7」的你

挑選數字「7」的人，一般而言，通常性格大而化之，看待事物樂天且樂觀，其實骨子裡相當怕麻煩。非常相信愛情，甚至期待真命天子降臨，談起戀愛容易忽冷忽熱，另一半有時會被冷落。

選擇數字「8」的你

「8」是相傳會帶來好運的數字，選擇 8 的人通常處事圓融，常一副與世無爭的樣子，但也因太在乎他人感受，而隱藏自己的個性。感情總喜歡配合他人，會努力滿足對方需求。

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選擇數字「9」的你

「9」在日本也屬於不吉利的數字之一，通常挑 9 的人很有反差萌，外表倨傲但內心卻活潑，愛情認定後就很難改變，異性緣不錯，另一半很容易臣服在你的魅力之中。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】