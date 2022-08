Tyson Yoshi換衫遭偷拍報警拉人　11個粉絲過火行為誰被摷過垃圾?

獨立歌手Tyson Yoshi(程浚彥)一向敢作敢言,即使面對不公平事件也會出聲,他在IG大呻做Gym換衫時被偷拍,令他感到不被尊重,決定報警處理。有11個粉絲的過份行為都受到網民指責,有人更曾病態到鬧上社會新聞。



Tyson Yoshi近日剛完成4場九展演唱會,更在表演期間半裸晒出巨型胸肌。以為Tyson Yoshi完騷後「放縱」偷懶?其實他依然有健身習慣,但去做Gym時更衣竟被偷拍放上網!

8月20日Tyson Yoshi在IG Story轉發被偷拍的照片寫道:「that's a fxxking changing room......use your fxxking brain」並要求該健身室協助處理事件。雖然只拍到背面,而當時Tyson Yoshi亦有穿著上衣,不過行為仍惹來他反感,直斥事件是破壞私隱,「唔好同我講咩食得鹹魚抵得渴,出名就有人影,出面影都算,嗰度係更衣室,仲要周圍send。」

8月23日,Tyson Yoshi在IG更新事件進展,他表示:「Latest update from the lawyer, Police has already found out who took the picture inside the changing room... further investigation will be done by the police(律師最新通知,警方已經找到在更衣室偷拍的人,將會作進一步調查)」。

其實很多時粉絲有意無意的行為,在藝人眼中已經是過火,以下11個粉絲過份舉動,有人更曾瘋狂到鬧上社會新聞。

明白粉絲在街上或公開活動遇到心儀偶像的興奮,不過都要尊重對方意願,比起在一旁偷拍對方,有機會而時機又適合的話,不如大方地詢問是否可以合照吧!

